Nueva conferencia de prensa del Intendente Cordonnier

Este viernes se realizó una nueva Conferencia de Prensa, donde el Intendente Municipal Emilio Cordonnier se refirió a nuevas medidas en el marco de la Pandemia del COVID19, en la que se analizaron algunas posibilidades a futuro, siempre y cuando se mantengan los casos «a cero» como hasta hoy, y en el marco de un muy buen cuidado personal y colectivo.

En principio se refirió a que se amplía al día sábado la atención de los comercios que lo hacían de lunes a viernes, de 8 a 17, habiendo esperado hasta este mediodía, donde se confirmó que Ayacucho sigue sin casos positivos, y en la medida que esto siga así se podrían habilitar otras actividades, como las sociales y deportivas, por ejemplo.

Asimismo, confirmó que esta medianoche;”Estarán disponibles los sueldos, para que este sábado los empleados puedan cobrar en los cajeros, mientras que el lunes percibirán sus haberes jubilados y pensionados”.

Resaltó que; «Seguimos en cuarentena, seguimos con distanciamiento social, con y las medidas preventivas. Los controles lo que nos permitió estar como lo logramos hasta ahora, priorizando la salud por sobre todas las cosas».

Cordonnier se refirió a la Creación de un Fondo que surgió en las ultimas horas, sobre lo que señaló que «no corresponde por que el dinero no está, no el dinero real, por eso motivo creemos que no se podía constituir, ya venimos con arrastre de un 5 % de aumento que no hemos podido cumplir, por lo que cuando salgamos de esta emergencia económica, pagaríamos el retroactractivo que debemos desde Abril, y después veremos como seguimos».

