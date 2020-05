La Provincia no dio lugar al pedido de flexibilización de los Intendentes de la zona

“Lo veo más como una jugarreta política. Los Intendentes deben ser responsables pero hay actividades que están prohibidas por Decreto Nacional”, con esa frase contundente la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, calificaba el pedido hecho por los Intendentes de Ayacucho, Tandil y otros seis jefes comunales que buscaban una flexibilización mayor de la cuarentena.

La Ministra de Gobierno en una declaración radial efectuada a un medio de la vecina localidad serrana, también sostuvo que

“entiendo que estamos todos cansados y agobiados con todo esto. Entiendo esas necesidades pero debemos cuidar la salud. Y no solo en el conurbano hemos entrado en una etapa de aparición del virus. Sucede en el AMBA pero también en el Interior de la provincia. Que no haya casos no quiere decir que mañana no lo haya” agregó.