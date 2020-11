Lo que generó, genera y generará Maradona – Se postergó el partido de Boca con Inter

Confirmado: Inter-Boca se pasa al 2 de diciembre. El Xeneize no jugará este miércoles su partido por los octavos de la Copa. La dirigencia pidió postergarlo por el fallecimiento de Diego y la Conmebol aceptó. La ida se jugará la próxima semana. Y la revancha será el 9/12. El plantel ya regresa a Buenos Aires

El presidente del Nápoles, anunció esta tarde que el estadio de ese club de Italia, pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

Tres días de duelo nacional por la muerte de Maradona Así lo decretó el Gobierno Nacional luego de conocerse el fallecimiento del Diez este mediodía, a los 60 años, producto de un paro cardíaco.

A los 60 años y producto de un paro cardíaco, Diego Armando Maradona falleció este miércoles y tras conocerse la noticia desde la presidencia de la Nación confirmaron que se decretarán tres días de duelo nacional.

«Con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha», comunicaron desde el Estado tras conocerse la noticia.

“Están abiertas todas las puertas del Estado para Diego”, aseguró en referencia a la despedida de Diego el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en diálogo con TyC Sports.

La actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, fue una de las personalidades que expresó su tristeza después de conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

«Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos», publicó Cristina junto a una foto de Diego levantando la Copa del Mundo en México 1986.

Mauricio Macri, el ex presidente de Argentina y que fue el presidente de Maradona en último paso por Boca, también se expresó en las redes sociales.

«Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio», destacó Macri en su cuenta de twitter.

El ex presidente de Bolivia, con quien Maradona tenía una muy buena relación, también se expresó en sus redes sociales tras el fallecimiento del Diez.

«Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a Bolivia. Gran amigo de las causas justas. No solo el fútbol mundial le llora, también los pueblos del mundo», publicó Morales y agregó: «Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo».