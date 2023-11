22 de Agosto de 1965 – Ganaba Angel Teodoro Rienzi en Rojas / 4to Oscar «Cacho Cordonnier»

Se corría la 10ma. “VUELTA DE ROJAS”, volvía a ganar como hacia 7 días Angel Teodoro Rienzi, comenzaba la historia del motor F 100 , que de la mano de Rienzi había llegado al TC y triunfaba por segunda vez.

Ese 1965, Angel Rienzi se decidió a crear un auto, que fuera el mas rápido del TC, y para ellos se valió de piezas que compro en Estados Unidos. El auto se trataba de una cupe Ford de 1946, prolijamente armada, de lineas muy limpias y atractivas, en cuyo interior se alojaba por 1ra. vez en la categoría el motor Ford F-100, con una caja de solo 3 velocidades. Para muchos fue la cupecita mas linda de todas, pero no era solo «facha» ya que ademas era capaz de ganar y siempre era un auto temible.

Rienzi un símbolo de Olivos, fue el primero en presentar en carrera el motor F-100 de Ford, que suplantaba al venerable 59AB, el auto «apenas» pesaba 1200 kilos.

En el debut, en la Vuelta de Carlos Casares, el 25 de julio de 1965, conseguía un honroso quinto lugar. Pero a la semana, en Chacabuco, el motor se rompió, y una semana más tarde, en Salto, se soltó una manguera de aceite, parecía embrujado.

Esto lo contó el propio Rienzi:

«Fuimos a correr la carrera siguiente a Pehuajó, ya estaba listo para largar cuando se apersonó un señor, se asomó por la ventanilla del auto y me pidió si le podía mostrar el motor. Yo no le di artículo, estaba muy tenso pensando en la largada, pero el señor insistió. E insistió tanto que para sacármelo de encima aflojé, me bajé de la cupé y le abrí el capot. Entonces, el paisano, se arrodilló, se persignó y le habló al motor:

“NO TE VAYAS A ROMPER EN ÉSTA, LE PIDIÓ” (SIC). Me dio la mano y se fue». Era el 15 de agosto de 1965. y Riñes ganó en Pehuajo. A la semana siguiente, volvió a repetir en Rojas, (carrera que estamos haciendo referencia)

Con ese mimo auto y motor, un año y medio más tarde, en Necochea, ganó Rienzi, a 217 Km./h de promedio, un record absoluto, habia logrado lo que busco, tener el auto mas ligero del TC, fue su octavo y último triunfo en TC.

Este fue el Clasificador