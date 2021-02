Lo nuevo de la música; Rojo, de Río Roma sale junto con su sencillo oficial: «Mi Mayor Anhelo».

Hace tan sólo unas semanas el dúo del amor, Río Roma, celebraba sus primeros 10 años de carrera y el día de hoy Raúl y José Luis Roma comparten con todos sus seguidores Rojo, su vibrante cuarta producción discográfica. Un muy esperado álbum disponible en formato físico y digital en el que los artistas hacen que el color del romanticismo brille como nunca gracias a sus arriesgados ritmos, cautivadoras melodías y unos invitados de lujo que sacan lo mejor de Río Roma.

Compuesto por catorce temas, Río Roma se atrevió a romper sus propios moldes en esta producción. Hay arriesgadas composiciones como la inolvidable «Lo Siento Mucho» junto a Thalia; canciones con ritmos alegres como «Picasso» con el ícono venezolano, Nacho; sorprendentes temas como la balada country con el cantante Kane Brown y colaboraciones divertidas como con Andy Rivera para «Mitad Mentira, Mitad Verdad» y Descemer Bueno en «Algo Especial»; esto sin dejar de lado otros inolvidables tracks. Todo lo que habla de la gran versatilidad que Río Roma desprende con su arte

«El rojo siempre ha sido importante en nuestra vida», cuenta José Luis Roma, «Para nosotros rojo es muchas cosas, es una actitud ante la vida, es amar de verdad, es hacer aquello que siempre quisiste ahora, hoy, con toda tu pasión. Este es nuestro cuarto disco, así que nos atrevimos a hacer musicalmente muchas cosas que antes no, como el hacer una misma canción en pop y banda, como decir una «mala palabra» en «Lo siento mucho» al lado de una mujer increíble como lo es Thalia. Hay música más rítmica, un dueto en español / inglés y hasta un cover, pero empezando y terminando con lo que la gente ama de Río Roma… las baladas».

El álbum aparece junto con su sencillo oficial, «Mi Mayor Anhelo», un track que sorprenderá a los seguidores del grupo y a los amantes del regional mexicano. José Luis Roma contó de ello: «Si, por primera vez grabamos un cover fue por la actitud de nuestro disco; Rojo también es no quedarnos con ganas de nada. Quisimos grabar esta canción que conocimos hace muchos años, ¡y nos encanta! No es una canción fácil de cantar; la montamos con nuestra banda simplemente por gusto, pero cuando la cantamos en vivo, la gente que estaba en el lugar reaccionó impresionante, los camarógrafos y técnicos del concierto empezaron a grabarla para su novia o su esposa, ¡Nuestro equipo también! A mí se me erizó la piel y decidimos entonces que la íbamos a sacar. Así que aquí está «Mi Mayor Anhelo» con mucho cariño y respeto hicimos este cover de nuestros amigos de la Banda MS y simplemente esperemos que les llegue al alma».

Estos tracks serán un referente para la historia de vida de los seguidores de los hermanos Roma. No sólo marcan diez años de trayectoria de dos cantantes, sino diez años de acompañar a millones de personas con emotivas letras que atrapan el corazón. Es por ello que los artistas lanzaron también el disco en formato físico. José Luis Roma contó: «siempre lo quisimos tener en físico además de digital, porque somos románticos. Nos sentimos felices que nuestra disquera haya decidido sacar el álbum en este formato. Ojalá que les llegue al alma una o todas las canciones de este disco. ¡Y que algunas se queden para toda la vida y nuestra carrera!» con lo que concluyó: «¡Gracias por la oportunidad de seguirnos dejando entrar en su hogar en su vida cantándole al amor!».

Tracklist de Rojo :

1.- Deberías Estar Aquí

2.- Algo Especial – con Descemer Bueno

3.- Yo Te Prefiero a Ti – con Yuridia

4.- Hilo Rojo

5.- Mitad Mentira, Mitad Verdad – con Andy Rivera

6.- Lo Siento Mucho – con Thalia

7.- El Mundo No Se Va a Acabar

8.- Gracias un Millón

9.- De Martes a Martes

10.- Picasso – con Nacho

11.- Mi Mayor Anhelo

12.- Homesick – con Kane Brown

13.- Quiero Estar Contigo

14.- Yo Te Prefiero a Ti (Versión Banda)

con Yuridia & La Adictiva Banda San José de Mesillas

VIDEO