Panorama de noticias del Turismo Carretera de cara a la temporada 2021

El Turismo Carretera sigue generando constantes movimientos en la antesala del inicio de la temporada 2021 que será el próximo 21 de febrero, posiblemente en La Plata. En esta nota repasamos las principales noticias que se generaron en las últimas semanas. Todo lo que pasa en la “máxima” está acá…

Mangoni sigue en el TC

Santiago Mangoni confirmó su continuidad en el Turismo Carretera luego de su desvinculación del JP Carrera en diciembre del 2020. El balcarceño va a correr en el Impiombato Motorsport a bordo de su propio Chevrolet, con el que logró su única victoria en San Luis 2019. El chasis estará a cargo de Alejandro Morgera y el motor de Daniel Berra.

Josito visitó el Maquin Parts

Josito Di Palma acordó su retorno al Maquin Parts Racing para manejar el Ford que dejó libre Juan Bautista De Benedictis. El arrecifeño visitó las instalaciones del equipo en venado Tuerto y se probó la butaca del auto de cara al inicio del campeonato el 21 de febrero. “Estoy seguro que vamos a lograr grandes resultados”, dijo Di Palma quien formó parte del team entre 2013 y 2014 con un Torino.

Josito midió la butaca del Ford.

Los pilotos del Gurí

Parte del staff de pilotos del Martínez Competición visitó el taller ubicado en Paraná. Junto al Gurí Martínez estuvieron 3 de los 4 integrantes del “team TC”: el campeón Mariano Werner, Juan Bautista De Benedictis y el debutante Ayrton Londero (el 4° piloto es Carlos Okulovich). Del encuentro también formaron parte Agustín Martínez (debutante en el TCP) y Rodrigo Lugón (TC Mouras).

Londero, Werner, Martínez, Gurí, De Benedictis y Lugón.

Permisos especiales

Emiliano Spataro fue autorizado por la ACTC para correr las 2 primeras fechas con el Torino que dejó libre Leonel Pernía. Ese plazo es para que su equipo, el Alifraco Sport, finalice los trabajos sobre el Ford con el que se accidentó Germán Todino en 2019 en el TC Pista. A su vez, Ayrton Londero disputará las 2 primeras fechas con el Ford con el que fue campeón del TCP 2020 mientras el Martínez Competición arma su Torino 0km.

Jalaf no quiere seguir

Matías Jalaf puso en venta el Ford que estrenó en 2019 (tiene 11 carreras) porque tiene la intención de retirarse del TC. “Si lo vendo, me quedo en mi casa. Sino veré que hago. Me cansé”, le dijo el mendocino a SoloTC. Corrió por última vez en la “máxima” en la penúltima fecha del torneo pasado el 13 de diciembre en San Juan.

Laboritto exclusivo de Pernía

Leonel Pernía, quien volvió a Las Toscas Racing para manejar el Torino ex Spataro, acordó con Johnny Laboritto para que le atienda en forma exclusiva el motor Cherokee. “La verdad que no me costó convencerlo. Siempre hubo un buen vínculo, desde la época en la que corría mi viejo, y quedó una gran relación desde 2018, cuando corrí en el equipo de Fernando”, le contó Pernía a SoloTC.

Bruno sigue con Dodge

Juan Martín Bruno vuelve al Turismo Carretera dentro del Multibandas Racing, la escudería de Norberto Fontana. El piloto de Saladillo va a correr con su Dodge luego de que se frustró la compra del Torino con el que Juan Cruz Benvenuti logró el subcampeonato 2020. “El auto ya lo había comprado de palabra y cuando lo tenía que ir a buscar me dijeron que se lo habían vendido a otra persona”, le dijo Bruno a este medio.

Fontana con Kissling

Norberto Fontana sumó a Guillermo Kissling como responsable técnico de su equipo. El Multibandas Racing debutó en la “máxima” en 2020 con la asistencia técnica de Guillermo Cruzzetti, pero la suma de proyectos del ingeniero junto al Canapino Sport, hizo que no pueda continuar con el ex Fórmula 1. “Primer día de Trabajo en el taller con el Gran Willy Kissling, Junto a todo los Chicos del equipo, también nos visita el gran Lapo de Fruta 3. Lindo día con mucho trabajo por delante, haciendo mediciones y reformas. Estoy muy contento se formó un lindo grupo”, publicó el piloto de Chevrolet desde el taller de Arrecifes.

Rodríguez con un Toro

Matías Rodríguez vuelve al TC a bordo de un Torino atendido por el Midas Racing (flamante equipo que recibió la licencia de la ACTC) y motorizado por Daniel Berra. El corredor de San Isidro es el 4° piloto de los que están en actividad en correr con las 4 marcas en el TC. Su última carrera fue en octubre del año pasado en Buenos Aires con un Dodge. Mientras empieza el armado de la unidad 0km que retiró esta semana, busca auto para empezar el torneo. Entre las negociaciones está el Torino que usó Benvenuti en 2020.

La estructura del Torino de Matías Rodríguez.

El diseño de Gini

Esteban Gini presentó el diseño con el que va a encarar el campeonato a bordo del Torino del Maquin Parts Racing. Esta será su 2ª temporada dentro de la escudería santafesina. El año pasado sumó un podio y clasificó a la Copa de Oro.

Libreta de apuntes

– La ACTC le ofreció a Posadas ser sede de la 7ª fecha del torneo de Turismo Carretera. “Si el gobernador nos da el visto bueno, nos pondremos en marcha para organizar el evento”, le dijo Carlos Malarczuk a SoloTC.

– Sergio Alaux retorna al Turismo Carrera en un proyecto junto al Sportteam. Será con su propio Chevrolet, con motor de Daniel Reyna y asistencia técnica de Fabián Fuentes.

– El Uranga Racing tendrá 1 solo auto en el TC: el Dodge de Juan Martín Trucco. “La dedicación exclusiva en el TC es clave”, le dijo Uranga a STC.

N. de la R; fuente Solo TC.