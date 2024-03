La palabra de Alberto Volantín ex presidente de la FDT; «No descarto sumarme nuevamente»

El diario www.ayacuchoaldia.com.ar habló con Alberto Volantín ex-presidente que fue agasajado este viernes por la noche junto a sus pares, señalando; «Estoy realmente feliz, te emociona que el pueblo esté presente, disfruta de esto que es tan importante para todos. Hace años que no se veía tanta gente. Hay que apoyar y hacer oído sordo por algunas cosas que uno escucha. Somos una de las fiestas más importantes del país, y te lo digo porque recorrí muchas. »

Posteriormente, agregó; «Para mi es fundamental que se siga realizando con el apoyo de todo el mundo, aportando ideas, con el apoyo del municipio que sino no podría hacerse, el periodismo y las cohortes para difundirla. Que Dios nos ayude con el tiempo y disfrutando durante estos días. Cuando me fui sentí que dejaba algo después que Pedro Abel me fue a buscar en 1982, y llegue a ser presidente con mucho orgullo. Me quebré en el discurso final, porque sabía que era el última y me venían muchos recuerdos a la memoria».

Volantín luego agregó; «Es la fiesta de todos, y al decir así, los invito para que como vino hoy la gente para aplaudir y disfrutar del espectáculo, porque Ayacucho se lo merece. Elvira fue un trabajadora incansable, tenía mucha gente en su coordinación, Hizo cosas súper importantes. El pasado fin de semana lo vivímos en la Casa de España. eran épocas en que mi casa entraba y salía gente todo el tiempo. Hoy me acompaña Mercedes, lo que es importante para mí. Es mi sostén realmente».

Por último, afirmó que; «Estoy agradecido, con la gente y con todos. No descarto que me sume nuevamente, por ahí me gustaría estar, no ocupando cargos – risas -, sino aportando, sumando la experiencia de distintas funciones y coordinaciones que suelen llamarme o consultarme, pero solo para estar, dar una mano y acompañar. Gracias a todos y que disfruten de nuestra fiesta a pleno, cada uno con los suyos o con los que más les guste».