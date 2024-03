Felipe Sarciat ex presidente de la Asociación, con ayacuchoaldia.com; «Originalmente, se conseguían cosas por la Fiesta»

www.ayacuchoaldia.com.ar dialogo con Felipe Sarciat ex presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra durante los períodos 1976, 1977 y 1978, que fuese homenajeado este viernes en la noche del recuerdo.

Sarciat señaló; «Fue fabuloso el homenaje que nos hicieron. La fiesta trabajó muy bien. Nosotros lo hacíamos de otra manera. Ahora se trabaja todo el año, de otra manera. Nosotros no sabíamos…Se cambiaron cosas y se llegó a lo que es hoy. A mí no me obligaba para ser presidente, pero lo hacía con gusto. Buby Schoo Lastra que tuvo mucho que ver con este inicio junto a los Araoz, y el veía que el gobernante de turno podía llegar a las autoridades provinciales y nacionales».

En este sentido, resaltó; «Quizás no se sabe, pero con la primera fiesta se logró la concreción de la ruta 74, laEscuela Nacional, el tendido de cloacas, la telefonía rural, la red de gas que fue propuesta por las autoridades pasaba a 20 km de acá, y el Dr. Barbieri no quería endeudarse y le propusieron apoyarlo desde la Provincia, y que se le dieran cuotas para pagar la red los frentista y así se hizo posible. En fin, se lograban cosas a partir de la Fiesta y eso fue muy bueno».