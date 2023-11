Boxeo – La recordada nota a José Coronel; «Amo la ciudad de Ayacucho, mis pagos, lo más grande, donde pasé mí infancia».

Realizada 28 – 4 – 2020. El boxeo de Ayacucho tuvo su rica historia,y en esta oportunidad nos ocuparemos de José Coronel, quién hoy reside en Tandil. En su momento, construyó un presente promisorio para este deporte, que tuvo épocas de oro en la zona, y aunque solía decaer se supo agiornar para ser siempre un espectáculo “cuestionado” pero que mantuvo siempre sus adeptos y seguidores. Lejos de esos tiempos, menos organizados y profesionales, este deportista nos cuesta su historia y su presente en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar

A. al D; ¿En que época comenzaste a boxear y por qué?

J. C;“Bueno amigo te voy a responder la primera…Este deporte se lleva adentro, es algo inexplicable…Es algo que pasa, se nace para esto y yo no puedo opinar de otra disciplina si no fue combatido. Hay gente que opina sobre el boxeo y nunca convivió con este deporte. Ahora sí que es una disciplina que qué hay que vivir para saber lo que boxeo”.

A. al D;¿Qué significo para vos la práctica de ese deporte ?

J. C;“Cambio en mi vida. No lo deje nunca más, ya que no esté peleando y no esté yendo al gimnasio, la mente siempre está con el boxeo. No hay día que no sueñe con pegarle una bolsa. Así que convivo con el boxeo dentro mío amo Este deporte y lo hice con mucho sacrificio y mucho amor”.

A. al D;¿Tenías un clásico rival o alguien con quien hicieron una gran pelea ?

J. C;“La pelea que más recuerdo es con Juan Ocampo que siempre salían clásico de acá de la zona fueron muy buenas”.

A. al D;¿Hay algunas peleas que recuerdes, que fueron buenas?

J. C;“La pelea que más recuerdan profesional y con “el gauchito” de Pilgüé y la otra que recuerdo la que pelea en la Federación Argentina de fondo con Cristián Ríos”.

A. al D;¿Hiciste amigos en el boxeo?

J. C;“ Sí amigo. Sí la verdad que hice muchos amigos en el boxeo”

A. al D;¿En que categorías participaste ?

J. C;“Yo participé en la categoría mediano y llegué a pelear hasta en profesional, en Súper mediano. También hice muchas peleas de aficionados, pelee por toda la zona”.

A. al D;¿Que recuerdos tenes de Ayacucho y a que te dedicas hoy ?

J. C;“Bueno mi vida…Ahora me dedico a la panadería que ya hace un año y medio que la armen, mi casa y por ahora va todo bien gracias a Dios”.

A. al D;¿En el futuro te gustaría venir a vivir io ya no ?

J. C;“En el futuro, sí me gustaría volver a vivir a Ayacucho. Pero no creo porque ya arme mi vida acá, y va a ser difícil que me vaya de acá”.

A. al D;¿Que afectos tenes acá en la ciudad ?

J. C;“Todo mi afecto están en esa ciudad…Amo la ciudad de Ayacucho. Recuerdo tengo de mis pagos, lo más grande porque tengo mi infancia”.

A. al D;¿Que mensaje nos dejarías a los vecinos en medio de esta pandemia ?

J. C;“ Que respete este mal momento que estamos pasando lo que puedo decir que lo único que tenemos es cuidarnos entre entre todos, no queda otra y esperar que pase esto todavía lo difícil no ha venido, así que tenemos posibilidades de protegernos”.