Autos Oscar en los mejores stands de la Pinamar y Cariló: «te gustó un auto que ves en un stand y nosotros te lo traemos»

Autos Oscar, de la familia Colavita, viene de recorrida por los stands de vehículos de las distintas marcas en la Costa Atlántica. “Los probamos, los miramos en detalle, para poder dar nuestra apreciación más firme” contó a Ayacuchoaldia.com.ar Sergio Colavita.

Y no solo eso, un servicio inigualable es que el cliente que recorra cualquiera de los stands de Pinamar o Cariló, que fueron los destinos elegidos por Autos Oscar, se apersona en la Concesionaria de 25 de Mayo 681 y “nos trae la inquietud de qué auto o camioneta les gustó; o si les gustaron varios; y nosotros nos encargamos de consultar disponibilidad, entrega, costos, características hasta el traer el vehículo a Ayacucho para que se lo lleve desde nuestra agencia” remarcó Sergio Colavita.

“Todos los años vamos a los stands de todas las marcas. Hace días estuvimos en Ruta 11 viendo y probando la nueva Toro de Fiat y a la cual estoy invitado para hacer una travesía off road con la versión 4×4. También probé el Jeep Rúbicon y la RAM 1500. En Cariló estuvimos en los stand de Ford, Toyota, Peugeot, DS que es una marca Premium. Y en días probaré la nueva Ford Maverick” agregó el titular de la agencia Autos Oscar sumando como dato que en Febrero hay entrega de la nueva producción de la marca del óvalo.

“Yo el digo a nuestros clientes que si andan en la Costa, ven distintos modelos que les gustan pero como no los pueden probar, nos ven a nosotros y nos encargamos de acercarle más información, más precisa, se despreocupan de todo. Por ejemplo, les gusta la T Cross de VW, la Pulse de Fiat y vieron la 2008 de Peugeot, nosotros les traemos los comparativos, las opciones, fechas de entrega de cada caso y el cliente solo debe elegir” añadió.

“Soy de mirar todos los test, porque es algo que me gusta, pero siempre está bueno probarlos y dar una sensación más acabada del vehículo. El Pulse de Fiat aún no se había ni presentado y uno lo puede ver en presencia física y no solo a través de la tele” cerró diciendo.

