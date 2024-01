Ya están a la venta las entradas para el arranque del TC

El Turismo Carretera inicia su torneo 2024 el 23, 24 y 25 de febrero en El Calafate y ya se pueden adquirir los tickets de manera on line. Acá, los precios y cómo adquirirlos.

Ya se pueden comprar las entradas para la 1ª fecha del Turismo Carretera y el TC Pista en El Calafate que se disputará el 23, 24 y 25 de febrero de 2024. El circuito patagónico además de ser sede de la apertura del TC, quedará en la historia porque allí correrán por primera vez los nuevos modelos de auto: los Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Toyota Camry actualizado y el Torino moderno.

El valor de la entrada general es de 6.000 pesos y la misma incluye el pase para el vehículo. Solamente los menores de 12 años no abonan entrada general. Es decir que mayores de esa edad, jubilados y mujeres deben pagar su ticket. Mientras que los discapacitados con certificado acceden gratuitamente al sector general junto a un acompañante (que ingresa sin costo en el caso que el discapacitado no pueda moverse por medios propios).

La tribuna preferencial de boxes tiene un costo de 30.000 pesos. Este pase permite ingresar en todo momento al sector interno de boxes, no así a la calle principal donde, por razones de seguridad, solo se habilitará al público cuando no haya actividad en pista y la organización lo permita por cronograma. A su vez, la organización advierte que los menores de 10 años no pueden ingresar al sector de boxes.

Santero (Ford) fue el ganador de la 1ª carrera de TC en El Calafate en 2023. (ACTC/Alt/Cejas)

Las entradas se pueden comprar de manera on line a través de elcalafate.ticketmania.com.ar. Las mismas se pueden abonar en 1 pago o en 1 cuota sin interés. En tanto que en 3, 6, 9, 12 o más cuotas, se aplican intereses que Mercado Pago calcula automáticamente en función a la financiación seleccionada. Esta información puede verse claramente en el último paso del proceso de compra.

El público podrá acceder al autódromo desde el viernes 23, día en el que posiblemente haya pruebas comunitarias, y las entradas sirven para ingresar los 3 días. Para evitar congestionamiento el domingo, recomiendan acreditarse el viernes o sábado. Para poder hacerlo, es necesario llevar el QR provisto en la compra, para poder canjearlo por la pulsera de acceso.

N. de la R; fuente Sólo TC.