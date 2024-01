Hotel Hawaii en Mar del Plata…»Calidad al alcance de todos» / Nota con su gerente Marcelo Borelli

Una vez más en nuestro paso por Mar del Plata, siempre hermosa, nos acercamos al Hotel Hawaii de Mar del Plata. El lugar privilegiado para los visitante y en particular de los ayacuchenses, ya que desde hace más de 13 años pertenece al Centro Empleados de Comercio, cuyo Secretario General es Osvaldo Zetola.

Un servicio de calidad al alcance de todos, porque su limpieza, la atención de su gente casi todos de Ayacucho, el servicio de buffet y el abultado desayuno, la conserjería y el servicio de mucamas, se aglutinan, se hermanan para brindar un estadía placentera, a una cuadra de la playa, a pocas del centro y en un lugar tan encantador como lo es «la feliz».

El ayacuchense Marcelo Borelli, gerente del lugar nos dice; «Empezamos el año un poco cabizbajos, por la caída de algunas reservas por la devaluación, pero nos pusimos la camiseta y logramos revertir esta situación. Casualmente esta semana el hotel esta repleto, y en los próximos días esperamos poder seguir con esta ocupación».

Sobre las consultas para estadías, indicó; «Según el EMTUR la ocupación para los hoteles como el nuestro fue de un 72 %, algo menos que en 2023. La gente busca y recorre, cerrando con el mejor número que le ofrecen. Porque entran en juego varios elementos como el costo de la comida, el de la nafta y también el alojamiento».

En relación a la ubicación del hotel y sus prestaciones resaltó; «Lo bueno de hospedarse en hotel es que tenes un servicio completo, desayunando, con cambio de ropa de cama toallas y toallones, agua caliente las 24 hs, muchos beneficios que en otros lugares no tenes, logrando una satisfacción en las vacaciones, con gente que viene no solo de Ayacucho, sino d ela zona de las provincias y Capital Federal, en estos 14 años que cumpliremos ahora en el mes de Julio».

Borelli sostuvo también; «La gente nos dice que para un hotel de dos estrellas el servicio es completo, y les gusta venir. Es importante el crecimiento que hemos tenidos desde 2010a la fecha, se ve en las fotos, en las mejoras que se fueron haciendo la ropa de cama, las instalaciones y prestaciones crecimos mucho, y con personal que en gran parte es de nuestra ciudad natal. En Diciembre se sumó Cirilo Echeverría que esta estudiando kinesiología, y con el visto bueno de Osvaldo y la comisión, lo sumamos».

Pasa el tiempo y no podemos dejar de hablar lo que significó la pandemia, que casi los obligó al cierre…»Sí tuvimos que bajar las persianas en Marzo y recién reabrir para que no se rompieran los equipos y máquinas en Diciembre de esa época, con un Enero de 2021 totalmente atípico porque la gente no venía, y desde Febrero de ese año arrancamos con todo. Nosotros pintamos el lugar, seguimos apostando al proyecto y hoy tenemos este buen presente».

Finalmente, recordó que el Hotel Hawaii del Centro Empleados de Comercio de Ayacucho esta abierto a todo el mundo; dice Marcelo entonces; «El lugar es para todo público, con una tarifa particular, una diferenciada para el socio de farmacia y el afiliado al sindicato que abona solo el 50% de la estadía del acompañante y se viene solo, tiene su permanencia que es gratuita por el tiempo que lo desee. Les agradecemos la visita, eso nos recalca siempre Osvaldo, que todo el que venga se sienta en su casa, y estamos siempre dispuestos a dar lo mejor de nuestra parte, para que así sea».