TC: así será el reglamento deportivo de 2022

El incremento en la cantidad de vueltas que tendrán las series y la Final es la novedad más importante. Continúa la posibilidad de recurrir a un piloto suplente en caso de COVID-19 del titular. En esta nota, Solo TC te cuenta los otros cambios y los aspectos más salientes de las reglas deportivas de 2022.

El ingreso de Toyota al Turismo Carretera provocará que el reglamento técnico se defina sobre el filo del inicio del campeonato. Lo que sí está definido es el reglamento deportivo que regirá el torneo de este año. En esta nota presentamos las pocas novedades relevantes que hubo y repasamos los aspectos más salientes de las reglas deportivas de 2022.

Finales y series con más vueltas

La gran novedad para este año es que tanto las baterías como las Finales volverán a tener la extensión anterior a la pandemia: 5 y 25 vueltas (salvo en Toay, donde serán 30), respectivamente. El tiempo límite se mantendrá en 50 minutos. Si al momento de cumplirse la totalidad de giros está el AS en la pista, se podrán agregar un máximo de 3 vueltas, o hasta cumplir 1 vuelta de velocidad pura.

Como sucede desde que comenzó la pandemia, el cronograma de actividades continuará ceñido al sábado y domingo. Habrá 2 entrenamientos (de 15 y 30 minutos) y 1 clasificación (de 8 minutos, sin límite de vueltas y a box cerrado). Los pilotos tienen la obligación de salir a clasificar y no pueden cerrar vueltas que estén 25 segundos por encima de su mejor tiempo.

Otra novedad en el reglamento es que se establecieron recargos por cambio de motor y tapa para el supuesto de que se suspenda la clasificación. El castigo será de 10 y 5 puestos, respectivamente, en el ranking 2022 actualizado (el que arma las grillas de las series). Además, si se suspenden las baterías, la Final se largará según la clasificación. Algo que no estaba especificado.

Las largadas deberán hacerse entre los 80 y los 90 km/h; el exceso se castigará con 4 puestos en la series y con 20 segundos en la Final. Seguirán prohibidos los pontonazos al momento del semáforo verde. La sanción para esos casos contempla desde los 5s de recargo hasta la exclusión parcial o total.

Puntaje, lastre y COVID-19

La escala de puntaje no sufrió cambios: habrá 47 unidades en juego en una fecha normal (2 para la pole position, 5 para el ganador de la serie y 40 para el de la Final). Cada piloto dispondrá de 2 pruebas hasta el comienzo de la Copa de Oro; si se trata de un auto nuevo, habrá 1 adicional. El único circuito autorizado, tanto para ensayos como para sponsor day, es La Plata.

El sistema de lastre también sigue igual: el tope en la Etapa Regular será de 35 kilos y en la Copa, de 55 kilos. En cada fin de semana se podrán utilizar 4 gomas nuevas (excepto en la 1ª fecha, donde serán 8) y 6 reselladas. En la revisión técnica posterior a la Final, se revisarán como mínimo los autos de los 3 primeros y cualquier otro que designen los comisarios deportivos.

Se mantendrá la posibilidad de apelar a un piloto suplente en el caso de que el titular sea positivo de COVID-19. El reemplazante -que sumará puntos para el titular- deberá contar con licencia 2022 para correr en TC Pick Up, TC Pista o TC Mouras. Por otra parte, en las últimas 5 fechas no podrán competir pilotos titulares que no hayan corrido previamente en el año.

El campeonato tendrá 15 fechas, como sucede desde 2017, a excepción de 2020, cuando fueron 11 a raíz del parate que impuso la pandemia. La Etapa Regular, de 10 carreras, comenzará el 16 de febrero en Viedma y culminará el 28 de agosto. La Copa de Oro, que constará de 5 competencias, se pondrá en marcha el 18 de septiembre y terminará el 11 de diciembre, en San Juan.

Y, al igual que en 2021, el reglamento 2022 contempla la realización del Torneo de Carreras Especiales, que constaría de 3 fechas. Aunque el año pasado no se llevó a cabo, ya que solo se concretó el “Desafío de las Estrellas” como competencia especial. De cristalizarse, el campeón del petit certamen logrará el pasaje a la Copa de Oro. La ACTC menifestó la intención para este año de llevar adelante -al menos- la “Carrera de los Millones”, en Rafaela, y el “Desafío…”, en San Juan.

El reglamento de la Copa de Oro

Los pilotos de la Copa de Oro entrenarán todos en el mismo grupo. (ACTC)

El mini torneo comenzará con 12 o 13 pilotos (dependerá del Torneo de Carreras Especiales), a los que se agregarán los “3 de Último Minuto”. Siempre y cuando hayan participado en las 10 fechas de la Etapa Regular. El ganador de la ER tendrá 15 puntos bonus y cada victoria en esa instancia se recompensará con 8. Y el Premio Coronación volverá a entregar un 50% más de puntos.

Durante la Copa de Oro, no se podrá cambiar de auto. Una de las novedades es que los pilotos que participen de la lucha por el título siempre tomarán parte del grupo A en los entrenamientos. Algo similar a lo que se venía haciendo en la clasificación con el 1º cuarto, salvo en el Coronación, cuando los 15 se dividen entre el 1º y el 2º cuarto.

Para ser campeón habrá que ganar al menos 1 carrera. Asimismo, sigue vigente la advertencia de sanción (desde recargo hasta exclusión) para aquellos corredores que perjudiquen con un toque a un integrante de la Copa de Oro. Algo que generó polémica en la última definición en San Juan, ya que Germán Todino no fue penalizado por el encontronazo con Mauricio Lambiris.

N. de la R; fuente Sólo TC.