El Club Atlético trabaja para el 18° Torneo – Transmitirá La 95 con su equipo 4-3-3 / Este jueves el sorteo

El Club Atlético de nuestra ciudad está trabajando intensamente en la organización del 18vo Torneo Nacional de Fútbol Infantil, que tendrá lugar entre los días 9 y 13 de Febrero de 2022. Está confirmada la transmisión de La 95.3 FM de Ayacucho por la emisora y por internet, así como la transmisión de varios partidos del certamen, con un singular apoyo del comercio local.

Según pudimos saber este jueves 27 de Enero a las 20-30 hs, tendrá lugar el sorteo del fixture para todas las categorías que intervendrán.

Cabe recordar que el pasado viernes 29 de Octubre a las 20 en sus instalaciones de calle Mitre, se concretó la presentación del 18vo Torneo Nacional. Allí se dieron a conocer detalles del tradicional certamen de carácter internacional, que congrega la visita de importantes club de la regional, la provincia, a nivel nacional con clubes importantes y emblemáticos, así como de Uruguay, en algunas ocasiones.

Su presidente Joaquín Bordagaray destacó; «Juntamos para esta edición los que no pudieron jugar en la pandemia, disputando el torno de Sub 13, 12, 11 y 10 más fútbol femenino categoría libres, con alrededor de 92 equipos. Por ello vamos a necesitar de la colaboración de la comunidad, escuela, bomberos, e instituciones en general, ya que no será una tarea fácil para organizar. Al mismo tiempo agradecemos a los padres de los jugadores y familias que alojan a todos los visitantes. Esperamos estar a la altura de este evento».

El actual presidente de la institución albirroja indicó; «En cuanto a las novedades del certamen 2022, habrá también una copa Challenger que se la llevará quién gane 5 veces alternadas o tres veces seguidas el campeonato, dejándose un réplica para nuestro club, con el auspicio de la Sociedad Rural. también quiero decir, que ya han confirmado su participación Boca, River, Vélez, Banfield, Estudiantes de La Plata, Nacional de Uruguay, y por primera vez desde Pico Truncado Santa Cruz, se sumará al certamen. Muchas gracias».

El Intendente Municipal Emilio Cordonnier señaló; «Es una alegría acompañar esta realización, queremos felicitar a la institución, por lo que esto genera, el impacto en toda la comunidad con toda la gente que nos visita por unos días que genera un movimiento económico distinto, por lo que ponemos a disposición lo que está a nuestro alcance. Sin dudas va a salir de la mejor manera posible. Muchas gracias».

Finalmente, en Juan Pablo Vicente resaltó que nunca se había pasado de 50 equipos y en esta ocasión serán 92 instituciones, por lo que es una felicidad muy grande estar hablando de esta realización. El fútbol femenino, señaló que jugarán 12 equipos, con 3 zonas de 4 clasificando 8, mientras que la categorías 2008, 2010, 2021 habrá copa de Plata y Oro, y en la 2009 se disputarán copas de Plata y Oro. Van a disputarse muchos torneos, por lo que estaremos preparados en los deportivo y estratégico para trabajar en esos días».