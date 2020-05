Silvina Lavayén desde Mar del Plata;»Siempre vuelvo a Ayacucho y lo haré, para darle el más fuerte abrazo a la vieja»

Seguimos en nuestro viaje imaginario y descubrimos nuevos ayacuchenses que están por distintos lugares. En esta oportunidad volvemos a Mar del Plata, para tener un mano a mano con un gran profesional que es personal esencial, quien trabaja en el INE, Instituto Nacional de Epidemiología, al igual que su pareja. Hija de un queridísimo y respetado matrimonio de nuestra ciudad, que importantes lazos afectivos aún hoy. En un placer este dialogo virtual en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar con la Licenciada en Química Silvina Lavayen.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

S. L:”Hola, cómo están!! Qué lindo contar sobre mí para mí querido Ayacucho!! Me vine a estudiar a Mar del Plata cuando tenía 18 años. Y hace unos días se cumplieron 28 años de recibido de Licenciada en Química. Pero a pesar de todo nunca deje de volver. Hoy tengo una familia ensamblada, mis dos hijos mellizos de 26 años, mi pareja y su hijo de 15 años”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

S. L:”Seguramente a mí papá lo recuerde mucha gente, era el veterinario Jorge Lavayén, muy popular y querido por allí. Mi mamá Graciela Tammone que por suerte la tengo allí, en la casa, siempre esperando que me acerque a tomar un mate y dispuesta a cocinar rico como siempre. Mi hermana Susy vive en Mendoza y hoy la distancia parece multiplicada al no poder cruzar hasta allí, sobre todo hoy que necesita un abrazo nuestro”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

S. L:”Estuve viviendo 10 años en Bs. As, trabaje en el Instituto Malbran. Hoy vivo en Mar del Plata y trabajo en el INE, Instituto Nacional de Epidemiología, soy personal esencial, dedicado exclusivamente a la pandemia. Junto con mis compañeros realizamos los diagnósticos de Covid 19 de la zona, así que cuando veo que llegan muestras de Ayacucho se me estruja el corazón, sólo pienso…Que sean negativas!!!!.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

S. L:”Mí pareja también trabaja en INE en informática así que también tiene que trabajar. Por lo que nuestros días es algo diferente al de la mayoría. No tenemos ni sábado ni domingo y menos feriados, aunque es difícil para cualquiera reconocer en que día vivimos”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

S. L:”Nuestra ciudad a pesar de tener más de 500.000 habitantes se comportado relativamente bien, y se han registrado 36 casos a la fecha y tuvimos que lamentar dos muertes muy al principio, que intuyo que eso también asustó un poco y entonces la gente se concientizara más. Hoy justamente se ha permitido la apertura de los comercios minoristas de 11 a 17 hs. Veremos cómo nos portamos!!!!”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

S. L:” Muchas veces yendo al trabajo y sobre todo los días lindos es muy fuerte pasar por la costa y no ver a nadie caminando!!! Los comerciantes deben cumplir protocolos como poner dos trapos con lavandina en el piso uno afuera y otro dentro del local y según los metros cuadrados pueden ingresar tantas personas.

A. al D; ¿Qué pasa con los negocios, como se manejan?

S. L:”Por suerte veo que la distancia en las colas fuera de los negocios que en general están abiertos, se respeta. También se habilitaron las peluquerías con turno y así de a poco se va probando”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

S. L:”Siempre trabaje en salud pública, estuve presente en el Malbran para cuando nos amenazó el Antrax, todo era una locura, trabajaba mil horas y nos teníamos que encapuchar y cubrir mucho para trabajar, después me tocó la gripe A (H1N1) ya estando acá en el INE y si bien era una enfermedad conocida, asustaba por su agresividad y también nos cuidamos mucho y la locura fue pasando pero esto!!!! Es increíble, pareciera que no alcanzan las medidas de protección, y el distanciamiento creo que es lo más duro, imagínate que mí familia está toda desperdigada y hace meses que no podemos vernos!!! No sos dueña de subir un domingo al auto y decir…Me tomo unos mates con la vieja y vuelvo….Es terrible!!!

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

S. L:”Siempre vuelvo a Ayacucho, mi hermano también está allí, y mis amigas de siempre, con las que tengo más de 50 años de compartir la vida. Y si algo se aprende en las ciudades más chicas es el valor de la amistad! Son quienes estarán para prestarte una oreja hoy sobre todo que es el único modo de llegar a los seres queridos. Ya volveré en cuanto esto termine a caminar entre las hojas secas de los liquidámbar de la plaza Colón y caminar las 4 avenidas con alguna amiga y sobre todo a darle el más fuerte abrazo a la vieja!!!!!”.