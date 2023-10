Se viene el 2do Rally Cross de Miramar, 13° Campeonato de MTB RURAL KMI “Copa Amigorena Bikes”

2º RALLY CROSS MIRAMAR

Fecha puntable del 13° Campeonato de MTB RURAL KMI “Copa Amigorena Bikes”

Cuando: Domingo 29 de Octubre de 2023 – Miramar (Bs. As.)

Dónde: Predio del Centro Tradicionalista Gauchos del Sur.

Ubicación googlemaps: CLIK ACA

Organización: Agrupación Pala Team

Crono: Kilómetro Infinito

Modalidad: Rally Bike, individual en pelotón

Distancias: 54 kms. Categorías Competitivas – 36 kms. Categorías Promocionales – 18 kms. Categorías Principiantes.

Cronograma:

Sábado 28 de Octubre:

16 a 18 hs. Acreditación, en el Predio del Centro Tradicionalista Gauchos del Sur.

Domingo 29 de Octubre:

8,30 a 10,00 hs. Últimas Acreditaciones. En el lugar de largada. Centro Tradicionalista Gauchos del Sur .

11,00 hs. Inicio de la competencia.

CATEGORÍAS COMPETITIVAS – 54 kms (3 vueltas – circuito de 18 kms)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2023, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1984 / 85 / 86 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1974 a 1983)

Damas “C” de 50 años en más (1973 / 72 / 71 y anteriores)

CABALLEROS

Juveniles hasta 19 años (Clases 2004 / 2005 / 2006 y posteriores)

Elite de 20 a 29 años (Clases 1994 a 2003)

Master A1 de 30 a 34 años (Clases 1989 a 1993)

Master A2 de 35 a 39 años (Clases 1984 a 1988)

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1979 a 1983)

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1974 a 1978)

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1969 a 1973)

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1964 a 1968)

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1959 a 1963)

Master D2 de 65 años en más (Clases 1954 / 53 / 52 y anteriores)

E-Bike “libre de edad”

Gravel “libre de edad”

CATEGORÍAS PROMOCIONALES – 36 kms (2 vueltas – circuito de 18 kms)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2023, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1984 / 85 / 86 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1974 a 1983)

Caballeros “C” de 50 años en más (Clases 1973 / 72 / 71 y anteriores)

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1984 / 85 / 86 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1974 a 1983)

Damas “C” de 50 años en más (1973 / 72 / 71 y anteriores)

CATEGORÍAS PRINCIPIANTES – 18 kms (1 vuelta al circuito)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2023, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1984 / 85 / 86 y posteriores)

Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1974 a 1983)

Caballeros “C” de 50 años en más (Clases 1973 / 72 / 71 y anteriores)

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1984 / 85 / 86 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1974 a 1983)

Damas “C” de 50 años en más (1973 / 72 / 71 y anteriores)

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

CUPOS LIMITADOS.

HASTA QUE NO ESTÁ EFECTIVIZADO EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN NO SE RESERVA EL LUGAR EN LA COMPETENCIA.

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES POR REDES SOCIALES.

INSCRIPCIONES DEL 19/07/2023 AL 25/10/2023.

Costo de la Inscripción por categorías:

Desde el 30/08/2023 al 25/10/2023:



Competitivas: $ 10000 — Promocionales: $ 9000 — Principiantes $ 8000.

LOS PAGOS SE RECEPCIONAN HASTA EL 26 DE OCTUBRE SIN EXCEPCIÓN.



______________________________________________________________

NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA

El costo abonado en concepto de inscripción, NO TIENE DEVOLUCIÓN, en el caso de que el corredor por el motivo que fuese no pueda participar del evento. SI ES TRANSFERIBLE a otro corredor que ocupe su lugar. Fecha límite para transferencias de inscripción, 20/10/2023, pasada esa fecha si no pueden participar pierden la inscripción.



Derechos de inscripción: Premios según la escala publicada a continuación – Medalla finisher – Kit del Corredor – Placa del corredor – Derecho a participar de la prueba – Asistencia sanitaria – Clasificación.

Premios: 1º, 2º y 3º Puesto Generales Competitivas de Damas y Caballeros.

Del 1º al 5º en todas las categorías.

Modos de inscripción: enviá tus datos y a vuelta de correo te enviaremos los datos de la cuenta para realizar el depósito.

Por favor verifiquen la dirección de mail que nos envían y que esté funcionando.

No olviden conservar el comprobante del pago que realicen para presentarlo en la acreditación, el día de la competencia.

MUY IMPORTANTE; la respuesta al formulario de inscripción NO ES AUTOMÁTICA, se responde a las 13 y 19 hs. aproximadamente de lunes a viernes. Los fines de semana es muy probable que no reciban respuesta ya que por lo general estamos en algún evento.

Del 17 hasta el 30 de julio, se responderán las inscripciones, SOLO POR LA NOCHE y algunos días tal vez no podamos por falta de señal.

Al completar los datos, por favor, hacerlo respetando mayúsculas y minúsculas, según corresponda, gracias.

CLIK ACA para inscribirse

CENTROS DE INSCRIPCIÓN HABILITADOS:

Mar del Plata: Bikes Amigorena, de Guillermo Amigorena, Colón 7199.

Miramar: Bicileteria “Pala Team”, Av. 9 – 1275.

O en las carreras donde este Kilometro Infinito.

HABRA SERVICIO DE CANTINA

Informes: Celulares: 2291-419360 (Andrés) – 2291-454057 (Valentín)

Instagram: rallycrossmiramar