Jimena Jatip desde Bs. As; «Lo que se extraña es estar con los afectos. El mate, el abrazo, el conversar con el otro».

En este día tan especial para nosotros tendremos la oportunidad de dialogar con alguien que apreciamos, y quiere mucho nuestra comunidad. Hija de dos seres humanos muy valorados, se relacionó mucho con lo social y los medios desde joven. Hoy es una mujer independiente, emprendedora, inteligente, docente, mamá, buena compañera, y con un carisma muy particular. En el marco de su 9no aniversario en la web, el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar se complace en presentar el testimonio de Jimena Jatip.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

J. J;”Me fui a los 18 años, para estudiar Abogacía en Buenos Aires donde finalmente me radiqué y formé mi familia con mi esposo y dos niños”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

J. J;”Mi mamá Mónica, vive actualmente en Ayacucho. Mi papá Américo, es conocido como Buchi, es de Ayacucho aunque hace varios años que vive en Chivilcoy”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

J. J;”Vivo en Buenos Aires, soy abogada y trabajo como tal en mi Estudio y como asesora de un Ministerio de Nación; me dedico también a la actividad académica, dando clases de grado y posgrado en la UBA y otras universidades”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

J. J;”Es similar a la que se vive en todas las localidades del país. Advierto que la gente está cansada del aislamiento; pero quizás la mayor preocupación sea la imposibilidad de trabajar que afecta a muchas actividades y eso redunda en la mayor angustia de todo el contexto”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

J. J;”Creo que no ha variado significativamente. En lo personal se cocina más, hay más tiempo y dedicación porque se comparten más ocasiones”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

J. J;”En mi zona no hay datos. Manejamos las estadísticas nacionales”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

J. J;”Cada día comienza temprano, los nenes marcan el ritmo. Hacemos home office, aprovechamos para estar con los nenes y compartir con ellos alguna tarea escolar (con el más grande) y recreativas (bailar, dibujar, mirar algo juntos). El centro de nuestro tiempo lo ocupan los nenes, sinceramente. Estamos capitalizando este aislamiento para darles tiempo a ellos”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

J. J;”Salimos uno de los adultos para hacer las compras, lo indispensable; tratamos de hacer compra grande cada varios días para evitar salir a cada rato. Siempre se sale con barbijo, y al retornar procedemos con lavado de manos, alcohol, sanitizante, aireamos ropa. Desinfectamos la ropa y ventilamos la casa permanentemente. No hay visitas ni contacto con otras personas que no sean del grupo familiar”.

A. al D; ¿Cómo se continuó con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

J. J;”Ambos nenes están en jardín (sala de 5 y de 1 año). Respecto del mayor envían permanentemente actividades pero para él no es lo mismo, cuesta motivarlo porque prefiere hacer otro tipo de actividades. Hay mucha planificación de actividades pero no sé si pueden medirse resultados. Tratamos de compensarlo con juegos de alfabetización o sumatoria.

En el caso de mi nena, las actividades están más vinculadas al desarrollo motor, auditivo, por lo que es más fácil incluso sustituir por cualquier otra actividad”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

J. J;”Prácticamente todos excepto indumentaria y calzado. Incluso estos rubros, han colocado anuncios en los locales avisando que están trabajando on line o tomando pedidos telefónicos o por whatsapp. En la última semana los locales han retornado a sus horarios habituales”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

J. J;”No se permite el ingreso de más de cierta cantidad de gente, muchos comercios han colocado aislantes en el sector de cajas. Algunos colocan alcohol al ingresar y egresar del local. Se pide especialmente que se abone con tarjeta para evitar el manoseo de efectivo”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

J. J;”Veo de todo. Hay gente que tiene mucho miedo de la situación; otra que pareciera siempre avanzar un poco más sobre los permisos que han ido dando en cada etapa. Ninguno de los extremos es bueno. Lo que sí me preocupa es el impacto en los adultos mayores que sufren verdaderamente el aislamiento y la falta de contacto con sus familias; el otro punto son los nenes, que han tomado miedo de salir a la calle aun con todos los recaudos. Finalmente muchos tienen (tenemos) la necesidad de trabajar por lo que este aislamiento aun necesario, atenta contra sus economías y subsistencias. Y ello confronta necesariamente contra la necesidad de prevención”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

J. J;”Totalmente! Ante todo, lo que se extraña es estar con los afectos. El mate, el abrazo, el conversar con el otro”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

J. J;”De vez en cuando vamos, aun es difícil volver por lo que hemos pasado como familia. Hay muchos recuerdos… pero mi mamá y mi tía están allá, amigos de toda la vida. Nunca deja de ser tu hogar”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

J. J;”Tengo grandes recuerdos, Ayacucho me dio muchas herramientas que me sirvieron para mi vida adulta y profesional. Ante todo destaco las posibilidades de acceder a una educación pública de calidad. También estudié en el conservatorio (EMEAI) donde se exigía disciplina. Hay diversidad de clubes que permiten el desarrollo deportivo y prácticas saludables. Tengo muchos muchos afectos allí, grandes amigos. Transité mi experiencia en radio que aseguro me sirvió muchísimo para mi día a día profesional”.