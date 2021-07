Scaloni y el título en la Copa América: Que dijo de la frase de Gallardo y el recambio

El técnico de la Selección Argentina respondió a las críticas que recibió en el último tiempo y recordó la etapa en la que tuvo que dejar al Fideo fuera del equipo en las primeras dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló por primera vez tras volver al país con la Copa América entre sus brazos. El gol de Ángel Di María, uno de los que habían quedado afuera del proceso en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Maracaná ante Brasil terminó con una racha de 28 años. Al igual que Lionel Messi, el Fideo también tuvo su revancha en la Mayor después de las cataratas de críticas que recibió durante todo su proceso que hasta tuvo un ida y vuelta con el entrenador campeón.

«Yo tengo una relación increíble con Di María desde antes que sea técnico y para mí tiene un potencial increíble. Fui uno de los primeros en decirle que él tenía que seguir en la Selección cuando era complicado su presente. Reconozco que es un jugador nivel top, pero yo le dije que a Nico González y Lucas Ocampos los veíamos bien. Pero bajo ningún concepto me enojo porque yo hablo con él. Es un chico muy noble y un gran pibe, no hay duda. No sé si fue por regalo de Dios que al final nos dio la Copa un gol suyo, lo merecía por todo lo que había hecho», declaró Scaloni en diálogo con Radio La Red.

En cuanto a las críticas que recibió ni bien comenzó su estadía en la Selección Argentina, hace tres años, por su «falta de experiencia» al mando de un grupo y los «malos cambios o convocatorias», Scaloni explicó: «Lógicamente habrá debate y más en un país que es rico futbolísticamente. A algunos les gustará un tipo de futbolistas, pero yo hago lo que siento y lo que creo que el equipo necesita. No siempre lo que el técnico tiene en mente es lo correcto, nosotros somos flexibles y no tengo ninguna duda en reconocerlo. Cuando era interino jugaba de manera más directa, con otro tipo de jugadores, y al final vimos que los mejores jugaban de otra manera».

«Con las críticas no tengo ningún problema, nunca voy a enojarme ni a pelear con alguien porque opina de una manera diferente a lo que creo porque es algo normal y sabemos cómo es esto. Ni cuando era jugador ni ahora como técnico voy a reaccionar. Lo único que hace es quitarme energía y eso tiene que estar puesto para preparar el equipo y que funcione de la mejor manera. No miro programas, pero hoy se sabe todo a los cinco segundos. Yo no interiorizo en lo que dicen o comentan porque desgasta. Es una crítica que uno la tiene que hacer por «x» motivo, pero al final creo que todos están contentos que Argentina salió campeón», añadió.

«Yo no tiraba la pelota afuera, no podía prometer ganar la Copa, sí dar el máximo hasta el final. Cuando todos estamos alineados, me refiero a la prensa, hinchada y jugadores, somos difíciles. El gen nuestro es difícil. Conseguimos una cosa importante que era alinear un poco a la gente, que todos se sientan identificados y que ahora podamos jugar con el respaldo total de la mayoría. Antes salíamos a la cancha con la ansiedad de ganar algo, pero ahora a lo mejor nos deja jugar un poco más tranquilos y sueltos. Eso es lo que tanto buscábamos, no significa jugar mejor o peor, sino sueltos», avisó.

Marcelo Gallardo y su deseo de ser técnico de la Selección Argentina: cómo lo tomó Lionel Scaloni

«No profundicé en la noticia, pero me parece algo normal la respuesta, para nada descabellada. Al Cholo Simeone y a otros también se lo preguntaron. Yo hubiese dicho lo mismo en esa posición, cómo no me va a gustar dirigirla. Después están todos los comentarios de afuera que pueden tergiversar la cosas, pero yo estoy tranquilo y convencido porque sé cómo son las cosas», admitió.

El recambio generacional de la Selección Argentina

«La idea no era destruir lo que se había construido, sino rearmar. Necesitas de los jugadores que han estado, de la gente buena leche y que tiran para adelante. De hecho, algunos quedaron afuera y otros me hubiera gustado que puedan estar. Por ejemplo, Gabriel Mercado nos dio un montón el tiempo que pudo y quedó afuera de la Copa América 2019. Buscábamos eso, no empezar de cero, pero sí ir metiendo jugadores y que todo el mundo sepa lo que es la camiseta de la Selección. Yo no hubiese querido que se baje ninguno, pero varios tomaron la decisión propia y lo hicieron público. Me hubiese gustado tener la posibilidad de hacerlos cambiar de opinión», aseguró.

Los llamados que recibió Lionel Scaloni durante la Copa América y la frase de Gustavo Alfaro a Tite de «usted va a ser campeón del mundo con Brasil»



«Me llamaron ex jugadores del 86 y del 90 y algunos ex compañeros de mi paso por la Selección. Normalmente gente bien cercana al fútbol y que conoce mucho a la Selección, pero dando ánimos», confesó. ¿Y Alfaro? «No, pero si dijo eso fue porque lo creía, yo no creo que esté mal. Estaban las cámaras, pero no me parece para nada malo. A parte lo tiene que sentir para decir una cosa fuerte así», compartió.

N. de la R; fuente Súper Deportivo.