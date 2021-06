Salud diseño una novedosa leche de fórmula para personas gestantes y en período de lactancia

El proyecto es del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños de La Plata (IDIP) y fue seleccionado por el programa «Ciencia y Tecnología contra el Hambre».

Se trata de una leche especial lista para su consumo que tiene 18 componentes que mejorarán el estado nutricional de las madres, la producción, y calidad de la leche materna para los primeros mil días de los niños y las niñas, una etapa decisiva en el desarrollo. Esto será una herramienta del Estado que permitirá complementar los programas alimentarios del Gobierno nacional, destinados a las poblaciones más vulnerables.

El producto fue diseñado por el Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños de La Plata (IDIP) – CIC-Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Su proyecto fue uno de los seleccionados por el programa «Ciencia y Tecnología contra el Hambre», lanzado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación.

«Lo que buscábamos es que fuera un producto líquido que pueda competir fuertemente con la leche en polvo y que tuviera los nutrientes críticos y agua de buena calidad. Nosotros sabemos que tenemos que llegar a lugares donde el agua no es segura y la conservación en heladeras es difícil», aseguró el líder del proyecto Horacio González, investigador de la CIC y director del Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños de La Plata (IDIP) -CIC/Ministerio de Salud provincial.

La formulación tiene ácidos grasos poliinsaturados: Linoleico, linolénico, DHA. Vitaminas A, C, D; Vitaminas B: B1, B6, B12. Folato. Hierro, zinc, yodo. Calcio, fósforo y magnesio». De esta manera, asegura que durante los primeros mil días -que comprende el embarazo y los primeros dos años del bebé- mejore el estado nutricional de la madre y tenga una lactancia de calidad.

«Si las chicas y chicos no crecen bien los dos primeros años de vida, pueden engordar, pero la talla no la recuperan más. La consecuencia es que tenemos poblaciones muy vulnerables con baja talla», dijo González, y agregó: «Esos primeros mil días son una ventana de oportunidad para intervenir nutricionalmente y que no queden secuelas en las/os niñas/os, que después de los dos años son irreversibles».

Es que la carencia de nutrientes durante este período se manifiesta en el neurodesarrollo y en sus funciones cognitivas, entre otras. Al respecto, González, detalló que el 15 % de las niñas y niños aparentemente sanos tienen alguna alteración de la función cognitiva entre los 6 meses y el año. «Con este lácteo lo que se intenta es que el niño o niña pueda expresar todo su capital genético y que no haya brechas desde el punto de vista gestacional para el desarrollo de sus capacidades», añadió.

Durante los últimos 15 años, el IDIP desarrolló un extenso conocimiento en nutrición aplicada a la salud pública, malnutrición y deficiencia de micronutrientes en la mujer y el/la niño/a. Entre los diferentes trabajos, los y las científicas del instituto detectaron que por deficiencia nutricional «el 30 % de las embarazadas son anémicas», aseguró González y agregó que «la anemia durante el embarazo aumenta el riesgo de recién nacidos pretérmino, pequeños para la edad gestacional, y produce falta de oxígeno que puede dañar órganos vitales, entre una serie de situaciones».

PREPARACIÓN TÉCNICA

La formulación requiere mucha manipulación y la tecnología para producirla es compleja, según explicaron los investigadores. El producto se esteriliza a ultra alta temperatura, pasando bruscamente de una baja temperatura a una muy alta, para eliminar bacterias u otro contaminante biológico en un breve lapso de tiempo sin afectar los nutrientes.

«Por esto, la propuesta contempla la posibilidad que la premezcla sea requerida por otras pymes pequeñas de otras provincias que, con requerimientos técnicos y de higiene, puedan sumarle agua segura, envasarla a ultra alta temperatura en tetra pak de 200 ml y entregarla a la población lista para su consumo», aseguró González.

Además, el proyecto comprende la recolección de los envases descartables (tetra pak), los cuales serán reciclados para producir tablas que serán utilizadas para la construcción de techos y pisos para hogares.

Por otro lado, González afirmó que si bien por ahora se realizará toda la preparación técnica, cuando el producto final pueda ser producido estará licenciado por la fundación del Hospital de Niños de La Plata por lo que, en un futuro, la fundación podrá recibir regalías económicas por las ventas.