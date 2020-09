SAD informa sobre «Pruebas de Selección Inspectores»

Secretaria de Asuntos Docentes de Ayacucho difunde información recibida de la Dirección Provincial de Gestión Educativa referida

a Pruebas de Selección, para seguir así con acciones de difusión y notificación:

Convocar a Pruebas de Selección para la cobertura transitoria, con carácter provisional y/o suplente, de cargos de Inspectoras/es

de Enseñanza de la Dirección de Inspección General, para la supervisión de servicios educativos de los diferentes Niveles y

Modalidades del Sistema Educativo, al personal docente Titular de los incisos a), b) y c) con desempeño dependiente de la

Dirección de Educación Artística, según lo establecido en el Artículo 75º Inc. 6.1.3. A – Personal docente titular que cumpla con los

requisitos de antigüedad establecidos para el cargo.

Disposiciones para Pruebas de Selección de INSPECTOR transitorio

-1/20 PCyPS

-2/20 Educación Secundaria

-3/20 Educación Inicial

-4/20 Educación Superior

-5/20 Educación Artística

-6/20 Educación Primaria

-7/20 Educación Especial

-8/20 Educación Física

-9/20 Adultos

Cronograma de acciones:

14/09 al 18/09/2020: Difusión y notificación a través de la Secretaría de Asuntos Docentes

21/09 al 25/09/2020: Inscripción de los aspirantes en Secretaría de Asuntos Docentes por mail, o a través del ABC.

28/09 al 02/10/2020: Confección y remisión de nóminas de inscriptos a la >Comisión Evaluadora por parte de las SAD indicando:

a) inscriptos en condiciones de aspirar; b) inscriptos que no reúnen condiciones.

05/10 al 07/10/2020: Control de los Listados de Inscriptos. Rectificación si correspondiere. Remisión de Listados a SAD.

08/10 al 14/10/2020: Exhibición y notificación de las nóminas de inscriptos que poseen los requisitos para aspirar y de aquellos

que no los reúnen.

A partir del 29/10/2020: Inicio de Pruebas de selección

Se recuerda a los establecimientos arbitrar todos los medios posibles para realizar la notificación a todo el personal de su

establecimiento.

Cada una de las Disposiciones tiene su planilla de Inscripción, recuerden que la misma tiene carácter de Declaración Jurada. La

inscripción se podrá realizar de dos formas:

– Presentando Planilla de Inscripción, DNI, PAD 2019, Acción estatutaria para aquellos titulares que no tuviesen Puntaje o

titulares interinos, Formulario 354. (enviar al correo electrónico [email protected] – Asunto: Inscripcion Pruebas de

Selección)

– Inscripcion On Line a través de la página ABC que se habilitará el 14/09/2020

Algunos aspectos al momento de cumplimentar la Planilla:

– Recuerden completar TODOS los campos

– Cuando expresa consignar PUNTAJE ANUAL DOCENTE (PAD), se refiere al PAD 2019.

– Antigüedad docente: en el punto 4.3 hace referencia a toda la antigüedad que tengo en el sistema educativo, independientemente del Nivel y/o Modalidad en la que me inscriba, siempre al 31/12/2019. En cambio, cuando expresa “antigüedad en el desempeño efectivo en la Dirección que convoca con carácter titular, provisional o suplente al 31/12/2019”, se refiere a la antigüedad en el nivel o modalidad que me inscribo, independientemente si ocupo o no un cargo jerárquico.

– La presentación del Formulario 354 tiene la función de cotejar que coincida la antigüedad que expresa el PAD con la que el docente declara, o en el caso de las inscripciones de Docentes Provisionales, cotejar lo que el interesado declara.

– Tanto las Disposiciones, como el instructivo de inscripción On Line están cargados en el blog de SAD Ayacucho:

www.sadayacuchonovedades.blogspot.com

