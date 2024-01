Radio Nacional no renovará 400 contratos: Víctor Hugo Morales, Federica Pais y Sandra Mihanovich dejarán el medio público

A la espera de la nueva conducción y en medio de los interrogantes que se abren en relación al futuro, uno de los miembros de RTA sostuvo que la decisión “no responde a un achicamiento”.

la espera del desembarco de las nuevas autoridades del Gobierno al directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), y tras la reciente designación del periodista Eduardo Serenellini al frente de la Secretaría de Medios, desde Radio Nacional confirmaron a LA NACION la no renovación de más de 400 contratos que vencieron a fin de año, en su gran mayoría de periodistas, productores y conductores, entre ellos los de Víctor Hugo Morales, Federica Pais y Sandra Mihanovich.

“No responde a una decisión de achicamiento de los medios públicos”, aclaró a LA NACION Cristian Larsen, miembro del directorio de RTA, en representación de la segunda minoría parlamentaria (Pro).

Si bien en más de una oportunidad el presidente Javier Milei manifestó su intención de privatizar los medios públicos de comunicación -iniciativa incluida dentro de la ley ómnibus enviada la semana pasada al Congreso- desde la radiodifusora estatal adjudicaron la falta de renovación de contratos a una cuestión de índole administrativa, “netamente de programación”.

“Los contratos no se cancelaron, eran hasta el 31 de diciembre de 2023. Así que lo real es que ‘no se renovaron’. Yo, por decisión propia, lo rescindí el 30 de noviembre de 2023. Me fui antes del 10 de diciembre. A mí no me cancelaron ningún contrato”, precisó en su cuenta de X Gisela Busaniche, conductora de “Ahí vamos” en la segunda mañana.

Como el de Busaniche, 500 contratos correspondientes a las 49 emisoras dentro de todo el país que conforman el universo de Radio Nacional vencieron el 31 de diciembre. Sin embargo, alrededor de 100 convenios fueron prorrogados para continuar durante la programación de verano.

Entre las 400 contrataciones que no fueron renovadas se encuentran la de los periodistas Víctor Hugo Morales, al frente del programa “Estación Piazzola”, y la de Sandra Russo, conductora a cargo del ciclo radial “Soy Nacional” que inició durante la administración del expresidente Mauricio Macri.

Además, los periodistas y conductores Darío Villarruel, Sandra Russo, Mex Urtizberea, Alejandro Apo, Óscar Gómez Castañón, Víctor Hugo Morales, Federica Pais y Sandra Mihanovich, no formarán parte de la grilla de verano. En marzo, ya con el nuevo directorio de RTA designado, se elegirán a los nuevos conductores junto a sus equipos y podrían haber reincorporaciones.

Sin embargo, Javier Monte, a cargo de la presidencia de RTA de forma transitoria, atribuyó la interrupción de renovaciones a una falta de presupuesto y, en gran medida, a la situación política que atraviesa el medio público luego de la renuncia masiva de las principales autoridades designadas por el gobierno de Alberto Fernández.

“Ante la adversidad presupuestaria que tenemos en este momento y lo que está pasando políticamente, nosotros no hemos renovado los contratos artísticos. Tenemos un presupuesto del año 2022 que se ejecutó en el 2023, reconducido para el 2024. Estamos hipercomplicados en la parte presupuestaria para la garantización de los sueldos”, había señalado Monte más temprano este viernes.

“Estamos esperando que el Gobierno designe a las nuevas autoridades, es verdad que tendrían que haber mandado a alguien el 10 de diciembre y los directivos no deberían haber renunciado antes”, apuntó Larsen ante el demorado desembarco de la actual gestión en RTA tras las salida de Rosario Lufrano a la presidencia y la de Osvaldo Santoro a la vicepresidencia.

A estas, se sumaron la de los directores ejecutivos de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, y de la TV Pública, Claudio Martínez. Además, el 10 de diciembre presentó su renuncia Cynthia Ottaviano -designada por el Frente de Todos como primera minoría parlamentaria- dejando así un directorio incompleto y acéfalo, conformado por cuatro de sus siete integrantes.

A raíz de ello, Javier Monte, quien ocupaba un lugar como representante del radicalismo (una de las minorías parlamentarias) fue designado de forma transitoria a la presidencia de la empresa pública por el resto de los directores en funciones, Larsen (PRO), Alejandro Verano y Erica Schmocker, en representación del Consejo Federal de la Comunicación.

Las nuevas designaciones de autoridades se vieron postergadas por una serie de vaivenes dentro de la Secretaría de Medios originados por la salida de Belén Stettler, persona de confianza de Santiago Caputo, cargo en el que fue relevada la semana pasada por el periodista Eduardo Serenellini.

“Son ellos los que tienen que decidir cuál es el rumbo que quieren darle a los medios públicos”, apuntó Larsen. Y retomando la cuestión contractual concluyó: “Las nuevas autoridades deberán evaluar qué programas pondrán al aire y a quiénes y a cuántas personas contratarán”.