Murió Sergio Denis, un ídolo de muchas generaciones que enamoró por décadas

El final menos deseado finalmente se dio. Muchas veces vino a Ayacucho, y actuó para alegría y felicidad de seguidoras y seguidores. Fanáticos de su música lo vieron acá, e hicieron cientos de viajes para ver sus espectáculos donde fuera. Alegre, divertido y entusiasta por momentos, y con serias afecciones y problemas como los de su voz, o la situación económica que sufrió tras realizar inversiones que no dieron sus frutos, en otros tiempos.

No podemos dejar de recordar su última presentación en la Casa de la Cultura «Hugo del Carril», que se concretó el 23 de Julio de 2011, con sala llena y un show que hizo un recorrido por sus más grandes éxitos. Aquella noche, se mostró feliz y muy satisfecho con la invitación realizada desde Cultura para venir a nuestra ciudad. La gente lo disfrutó mucho, y sin saber asistió a un recital histórico.

Fotos tomadas por ayacuchoaldia.com en su última presentación en Ayacucho.

Luchó 14 meses desde su accidente en Tucumán

El cantante falleció en una clínica de rehabilitación porteña, donde estaba internado y en coma luego de haber sufrido una caída al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show en marzo de 2019.

El cantante Sergio Denis falleció a los 71 años en una clínica de rehabilitación porteña, donde estaba internado y en coma luego de haber sufrido una caída al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un show en marzo de 2019, según confirmaron sus familiares.

Un trayectoria formidable

Hijo de Feliciano Hoffmann y María Esther Fenzel,1 nació en el seno de una familia descendiente de alemanes del Volga, con la única excepción de su abuela materna, cuyo origen era español. Comenzó a cantar de muy pequeño en fiestas de la escuela y reuniones familiares y a los 16 años integró el grupo musical Los Jokers, con el cual recorrió durante cuatro años las localidades vecinas a su ciudad.

En el mes de marzo de 1969 se radicó en la ciudad de Buenos Aires e ingresó al conjunto Los Bambis, con el que grabó por primera vez para un sello discográfico: CBS. El disco se llamó Los Bambis también cantan. Los productores de CBS vieron su potencial, y le dieron la oportunidad de comenzar su carrera como solista, y en noviembre de 1969 grabó los temas «Fui un soñador» y «Te llamo para despedirme», escrito y producido por Francis Smith.

Este disco comenzó a difundirse en el mes de diciembre, y el 1 de enero de 1970 hizo su primera actuación en televisión, en el programa Casino Philips, conducido por Andrés Percivale y emitido por Canal 13 de Buenos Aires. Durante ese mes fue contratado por el mismo canal para el ciclo Sábados Circulares de Pipo Mancera. En marzo de aquel año (1970) viajó a la ciudad de México para participar en el Primer Festival de la Canción Latina, donde ocupó el 5.º lugar con el tema «Yo te amo como entonces», que nunca se editó. A su regreso fue incorporado al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, para cumplir con el servicio militar obligatorio, actividad que alternaba con sus actuaciones en público y presentaciones en diferentes programas de televisión.

En el año 1972, y merced al éxito obtenido por un tema de su autoría, protagonizó la película Me enamoré sin darme cuenta, junto a Alicia Bruzzo y Luis Brandoni. El 31 de julio de 1974 actuó en el Teatro Ópera, siendo el primer cantante melódico argentino en realizar su espectáculo en esta prestigiosa sala porteña. Cantó acompañado por una orquesta de 36 músicos dirigida por Jorge Calandrelli.

En 1975 se desvinculó del sello CBS Columbia y grabó, a mediados de 1976, para una compañía nueva denominada TK. En esta firma solo editó un álbum, ya que al año siguiente firmó un contrato con la discográfica PolyGram, con la que estuvo ligado hasta julio de 1990 y con la que grabó la mayoría de sus grandes éxitos.

En 1991 pasó a integrar el plantel artístico de EMI Odeón y realizó, hasta 1995, 4 discos más. En 1995 recibió un Diploma al Mérito de los Premios Konex en la disciplina Cantante Masculino de Pop / Balada.

Ha grabado varios temas en compañía de otros artistas como Walter Esposito, Julia Zenko, el Cuarteto Zupay, entre otros; fue invitado a participar de un disco del conjunto folclórico Los Cantores de Quilla-Huasi, con los que, junto a Eduardo Falú, grabó «Río de Tigre». También realizó, para un disco navideño, una versión propia de dos temas de la Misa Criolla de Ariel Ramírez.

Sergio Denis siempre se caracterizó por su estilo para componer o interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas y populares se encuentran: «Nunca supe más de ti» del álbum homónimo de 1973, «Cada vez que sale el sol» del álbum del mismo nombre de 1977, «Cómo estás, querida» incluida en el álbum Afectos (1985), «Te quiero tanto» del álbum Imágenes (1986), y «Un poco loco» del álbum homónimo de 1991. Su repertorio también incluye versiones en español de canciones originalmente grabadas en inglés, tales como «California somnolienta» («California Dreamin'» de The Mamas and the Papas) incluida en su álbum Al Estilo de… Sergio Denis II (1981), «Pipas de la paz» («Pipes of peace», de Paul McCartney) del álbum La humanidad (1984), «Nada cambiará mi amor por ti» («Nothing’s gonna change my love for you» de Glenn Medeiros) y «Así fue nuestro amor» («Annie’s song», de John Denver), estas dos últimas incluidas en su álbum Afectos. Ha ganado muchos premios, siendo el cantautor argentino que más unidades vendió entre 1985 y 1994.

El 6 de junio de 2017, Sergio Denis recibe el premio Gardel al Mejor Álbum Artista Romántico Melódico. El 30 de mayo de 2018, Sergio Denis recibe de la mano del Presidente de CAPIF el premio Gardel a la Trayectoria. Momento emotivo lo cual es merecedor de tan distinguida estatuilla por su destacada carrera discográfica en estos 49 años. Falleció el 15 de mayo de 2020 luego haber permanecido internado desde marzo del 2019 por motivo del accidente que tuvo en su show.

N. de la R; fuentes, propia y de su pagina personal.