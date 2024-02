Motos e inacción…como que ya nos acostumbramos

Las noches de calor y una marcada inacción por parte del Municipio, hicieron que este domingo por la noche, el accionar de las motos con sus escapes modificados, motores al corte, en contra mano o por arriba de la plaza Colón, sea moneda corriente, hasta tristemente aceptado.

Es más, cada vez son menos los vecinos que se expresan en las redes sociales o se comunican con la radio (que era algo frecuente) porque ya lo consideran sin sentido, como una de las tantas cuestiones que no solo no tienen arreglo, sino que tampoco existe la intención de encontrarle salida. No debemos confundirnos…que la ciudadanía no lo exprese a viva voz no significa que el problema ya no exista.

Este domingo por la noche era una imponente caravana que recorría las calles de nuestra ciudad, con epicentro en la Plaza Colón, sin que nada ni nadie hiciera algo mínimo como para devolver la tranquilidad a nuestro pueblo.