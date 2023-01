Miguel Lamenza felizmente evoluciona – Le dieron el alta de la 6ta vertebra

En sus redes sociales, uno de los referentes histórico de «La Media Caña» hizo pública su alegría y agradeció a todos; «Hola, quiero contarles a todos los amigos, que se que siguieron mi estado de salud, que este jueves me dieron el alta por la sexta vertebra. Muy feliz, ahora me queda la rehabilitación de cadera. Gracias, gracias, gracias. A mi familia: Alejandra, Segu, Lucio y Cruz. Mi segunda mamá Mirta y todos mis hermanos y familiares. Me sentí muy acompañado. Gracias, Gracias, Gracias».

Como se recordará Miguel Lamenza integraba la delegación de la «La Media Caña», que lamentablemente protagonizó un gravísimo accidente con la combi en la que volvían de bailar en Rauch, impactando con un auto en el que viajaban 4 jóvenes ayacuchenses, de los cuáles desafortunadamente 3 de ellos perdieron la vida. El accidente fue en los primeros días de este año, y lógicamente causó un enorme dolor en toda la comunidad.