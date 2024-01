Mar del Plata – Denuncian que la Fiesta de la Medialuna fue plagiada y que está registrada en el 2022

A pesar de las crisis políticas, económicas e incluso de intolerancia social, los llamados “representantes del pueblo” siempre encuentran maneras sorprendentes de desconcertar. Así, en medio de las crisis que atraviesa Argentina, incluso las ideas se ven afectadas.

En los últimos días ganó notoriedad el concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti, por su “innovadora idea” de la “Fiesta de la Medialuna”.

Sin embargo, esta “novedad”, que ganó adeptos de forma casi instantánea, ya había sido presentada en el Honorable Concejo Deliberante dos años atrás. Asimismo, la marca “Fiesta de la Medialuna” ya se encuentra registrada, desde abril de 2022, con el Acta Número 4116512 del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

No obstante, el edil Bussetti recorrió medios y espacios, habidos y por haber, para publicitar “su” proyecto y su nombre. ¿Desconocimiento? No lo creen así. José Antonio Boccanfuso (FOTO), uno de los once integrantes que presentaron el proyecto original en mayo del 2022, dialogó a “el Retrato…”, afirmó que, tras la presentación de Bussetti, se comunicaron con él. Aquí está el quid de la cuestión.

“En diferentes medios (Bussetti) estuvo diciendo lo que le informamos sobre nuestro proyecto. Se ha agarrado de las pocas palabras que le dijimos y quiere hacer lo mismo ahora”, indicó Boccanfuso. “Por ejemplo, los certámenes de canto, de música, de danzas, que sea una fiesta interactiva, una fiesta familiar, y no solamente foodtracks y medialunas. Que sea algo completo, para toda la familia y haya actividades desde la mañana hasta la noche”, detalló.

El concejal de Juntos, dijo Bonccafuso, “además de apropiarse hasta de la explicación dada, no nos pidió disculpas. Sostuvo que se le había ocurrido a él la idea, que no sabía que existía (nuestro proyecto). Y que, si el problema era que estuviera registrado el nombre de la “Fiesta de la Medialuna”, le cambiaba el nombre, pero que iba a continuar el proyecto” con el apoyo del Ejecutivo y del Concejo. Con mucha razón, agregó: “nos pareció un poco soberbio. Al menos decir ‘voy a cambiar el proyecto, o los voy a incluir’. Porque es muy feo que otra vez nos dejen afuera y no tengamos apoyo. Eso nos parece bien raro”.

Norberto Albornoz, el ideólogo, Ariel Andrés Albornoz, María Gloria Llunez, Lucía Albornoz, Tamara Albornoz, Héctor Marcelo Pérez Peláez, Fernando Gastón Legarreta, Luciana Bononi, Liliana Elizabeth Medina, y Christian Magni, son los demás integrantes del proyecto original presentado y registro de marca en tiempo y forma.

Ante la presentación de Julián Bussetti, Boccanfuso afirmó: “nos llamó la atención, sí. A mí y a todo nuestro grupo”. Además, precisó que “fue muy raro. Este proyecto lo hablamos gente del equipo y siempre hubo un núcleo cerrado para que no se filtre información. ¿De dónde viene, no? También nos pareció raro que no averigüen el registro de marca”.

En este sentido, precisó que en el grupo “están muy enojados y lo han manifestado en sus redes. Los Albornoz son muy conocidos y gente muy querida; es más abuelo , padre e hijos son panaderos de toda la vida y muy conocidos en Mar del Plata. Han recibido un apoyo muy fuerte. Personalmente pongo un poco de paños fríos porque, primero queremos dialogar, y que sea lo mejor para la ciudad”.

De este modo, expresó: “nos gustaría hablar directamente con el intendente Guillermo Montenegro, porque es gente del bloque de él. Quizá el Intendente se enteró de este proyecto y le pareció buenísimo, pero en realidad fue una idea nuestra”.

En este contexto, Boccanfuso detalló lo sucedido: “En primera instancia fuimos a hablar con Bussetti. Nos dijo que lo llamáramos. Después de unos días que no nos pudimos comunicar, por mensaje de texto nos anunció que parte del Ejecutivo le había dicho que íbamos a integrar una parte de la organización. Pero aún no tenemos respuesta, ni sabemos cómo se planea esa organización. No tuvimos mas noticias de él, no nos atiende nuestros llamados , ni de nadie del oficialismo”. Así, agregó: “esperamos alguna respuesta y después veremos qué sucede. Hay muchas cosas proyectadas. Esto es paso a paso, pero hay que actuar rápido porque los días pasan”.

Con indignación tras tanto destrato recibido, Boccanfuso declaró: “a nosotros nos gustaría ser la organización y trabajar en conjunto con el Municipio, con el apoyo como debe ser, y que sea una fiesta para Mar del Plata”.

Así, un grupo de vecinos con historia en la panadería, que pensaron, idearon y dieron forma a un proyecto, sufrieron un revés inicial cuando este no prosperó y ahora sienten el destrato y la soberbia de un concejal que se presenta como autor e ideólogo de una idea que no es ni será suya.

N. de la R; fuente El Retrato de Hoy – Mar del Plata