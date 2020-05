Los Contadores Públicos manifestamos…

Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, delegación Tandil, nos enviaron la siguiente nota con pedido de publicación y que transcribimos a continuación:

Ante las declaraciones realizadas en medios periodísticos por el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, los Contadores Públicos, representados por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), nos vemos en la necesidad de expresar a la opinión pública en general lo siguiente:

Somos los Contadores Públicos los interlocutores válidos entre el Fisco y los Contribuyentes.

Somos aquellos que coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos.

También somos aquellos que pensamos que a las empresas les haría muy bien que las normas sean claras. Que somos aquellos que, también, pensamos que le haría bien al país. Y nos haría bien a nosotros, los Contadores Públicos, que no tendríamos que pasar horas, días, meses y años trabajando, inútilmente, con herramientas que no funcionan, páginas que se cuelgan, modificaciones que no llegan en término y que, además, no son claras.

Los Contadores Públicos somos aquellos profesionales que intervenimos en la mayor parte de las actividades de la economía, tanto en la esfera privada como en la pública, brindando asesoramiento, atención permanente y apoyo técnico también a otras profesiones.

Los Contadores Públicos, los profesionales de Ciencias Económicas, los Consejos provinciales que nos nuclean, la Federación, sí y claramente sí, somos aquellos que ofrecemos, permanentemente, todo lo que está a nuestro alcance, en cuanto a técnica y a trabajo se refiere, para poder participar en la reforma que el Presidente menciona.

Sin duda, no somos los Contadores Públicos los que interpretamos normas a nuestro antojo para que se paguen menos impuestos.

Sin duda, no somos los verdaderos gastos que se dice tienen las empresas. Somos los que, con nuestro capital intelectual, ayudamos a las empresas a que sigan adelante. Y eso es una inversión.

Los Contadores Públicos somos aquellos que, una vez más, decimos:

Acá estamos Señor Presidente. A su disposición y a disposición del país. No como gasto. Como argentinos con ganas de trabajar por un país mejor, no buscando culpables, sino encontrando soluciones.