Lo nuevo de la música – MALUMA acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado «Sobrio»

El ídolo global de la música latina MALUMA acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado «Sobrio», junto con su espectacular video musical en el que se podrá apreciar varios cameos de distintas celebridades, augurando así un nuevo hit que pondrá a cantar al mundo entero. «Sobrio» es el primer sencillo de su próximo álbum de estudio.

«Sobrio» es una melodiosa canción urbana pop escrita por Maluma, Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andres Lima y Lenin Yorney Palacios, en la que volvemos a encontrar a un Maluma con el corazón roto; pero a diferencia de la actitud atrevida al estilo de Papi Juancho que tenía en «HAWÁI», esta vez se muestra más vulnerable. La letra, cuenta la historia de alguien que sólo es capaz de dejar su orgullo y reunir el valor necesario para llamar a su ex para decirle que la extraña y pedirle perdón, después de haber bebido.

Asimismo, en el videoclip filmado en Los Ángeles por el prestigioso director Jessy Terrero de Cinema Giants, podemos ver a un Maluma, nada sobrio, ahogando sus penas tras ver a ex-novia, interpretada por la modelo israelí Eden Fines, en una cita con otro, la estrella de reality Scott Disick. Eventualmente el reúne el coraje necesario para enfrentarse a ellos, haciendo toda una escena derivada del estado en el que se encuentra por esta situación, sin perder el porte cool que caracteriza a Maluma. Además de los cameos de Disick, la rapera/cantante Saweetie, el actor/cantante/modelo Quincy y la supermodelo australiana Shanina Shaik, cabe destacar que el vídeo tiene un final inesperado que no se puede perder.

Para escuchar y/o descargar «Sobrio» haga click AQUÍ y para ver el video haga click AQUÍ.

Igualmente imperdible será la próxima gira de Maluma. El artista se encuentra en ensayos para la etapa norteamericana de su PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR, que marca su regreso a conciertos después de la pandemia global. La gira da comienzo el 2 de septiembre en Sacramento, California y recorrerá más de 25 ciudades incluyendo importantes arenas de conciertos como: FTX Arena en Miami (AmericanAirlines Arena), Madison Square Garden en Nueva York y The Forum en Los Ángeles. Los boletos de la gira norteamericana están disponibles a través de www.ticketmaster.com, www.axs.com (solo para algunas localidades), y en www.haciendamidland.com para Odessa, Texas.

Las fechas del PAPI JUANCHO MALUMA World Tour por Norteamérica son:

Jueves, 2 de septiembre: Sacramento, CA – Golden 1 Center

Viernes, 3 de septiembre: Los Angeles, CA – The Forum

Sábado, 4 de septiembre: Las Vegas, NV – Michelob Ultra Arena

Jueves, 9 de septiembre: San Jose, CA – SAP Center

Sábado, 11 de septiembre: Ontario, CA – Toyota Arena

Domingo, 12 de septiembre: San Diego, CA – Pechanga Arena

Sábado, 18 de septiembre: Seattle, WA – WaMu Theater

Jueves, 23 de septiembre: Phoenix, AZ – Phoenix Suns Area

Viernes, 24 de septiembre: El Paso, TX – Don Haskins Center

Sábado, 25 de septiembre: Odessa, TX – La Hacienda Event Center

Domingo, 26 de septiembre: San Antonio, TX – AT&T Center

Jueves, 30 de septiembre: Bridgeport, CT – Webster Bank Arena

Viernes, 1 de octubre: New York, NY – Madison Square Garden

Sábado, 2 de octubre: Washington DC – Capital One Area

Domingo, 3 de octubre: Greensboro, NC – Greensboro Coliseum Complex

Jueves, 7 de octubre: Atlanta, GA – StateFarm Arena

Viernes, 8 de octubre: Orlando, FL – Amway Center

Sábado, 9 de octubre: Miami, FL – FTX Arena

Domingo, 10 de octubre: Fort Myers, FL – Hertz Arena

Jueves, 14 de octubre: Dallas, TX – American Airlines Center

Viernes, 15 de octubre: Laredo, TX – Sames Auto Arena

Sábado, 16 de octubre: McAllen, TX – Payne Arena

Jueves, 21 de octubre: Toronto, ON – Scotiabank Arena

Viernes, 22 de octubre: Montreal, QC – Centre Bell

Domingo, 24 de octubre: Chicago, IL – Allstate Arena

Fechas adicionales podrían anunciarse próximamente.

La gira será producida por Cardenas Marketing Network (CMN).

Acerca de MALUMA:

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico MALUMA (compuesto por las primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana) se ha convertido en uno de los artistas de mayor impacto en la música urbana y el ídolo juvenil de la música latina a nivel global. Ganador del Latin Grammy 2018 al Album Pop Vocal Contemporáneo (por F.A.M.E.) Maluma es uno de los cantantes más populares con fans activos en las redes sociales y el líder entre cantantes masculinos latinos con más de 57.3 millones de seguidores en Instagram. De hecho él es el primer y único artista latino masculino que ha sobrepasado 50 millones de seguidores. Esta cifra se le suma a más de 23 millones de fans en Facebook, 6 millones en Twitter y 26 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En el 2017 presentó 105 conciertos en América Latina, Estados Unidos, Europa e Israel, vendiendo más de 1 millón de tickets en su MALUMA WORLD TOUR 2017 y convirtiéndose en el artista latino que vendió la mayor cantidad de tickets de conciertos en el 2017. En el 2018 y el 2019 rompió records con llenos totales en todos sus conciertos en Estados Unidos y Europa con su F.A.M.E. World Tour y 11:11 World Tour llenando a capacidad el Madison Square Garden (Nueva York), American Airlines Arena (Miami) y dos The Forums (Los Angeles) entre otros. En el 2019, agotó las entradas en el estadio más grande de Israel, el Yarkon Park en Tel Aviv con más de 60.000 espectadores; hizo historia en el 18º Festival Anual Mawazine en Rabat, Marruecos, estableciendo un récord de asistencia de todos los tiempos como protagonista del concierto frente a 200.000 personas; y se presentó por primera vez en Riyadh, Arabia Saudita ante 25.000 personas.

Desde su firma con Sony Music Latin en el 2015, Maluma ha lanzado cinco álbumes: Pretty Boy Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y #7DJ (2021). Es el artista más joven en obtener simultáneamente las posiciones #1 y #2 en el listado «Latin Airplay» de Billboard, lo cual ha logrado tres veces. Hasta la fecha, Maluma tiene veinte éxitos #1 en el listado Latin Airplay de Billboard.