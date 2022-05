La Selección se reúne en España: viajó Scaloni y ya hay jugadores concentrados

En principio la lista de convocados se elevaba a 35, pero el pasado viernes el entrenador, que el lunes 16 cumplió 44 años, realizó un recorte de media docena de ellos. Los que fueron dados de baja resultaron ser Lucas Martínez Quarta, Leandro Paredes (está lesionado), Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario.En tanto que Franco Armani (se está recuperando luego de haberse contagiado en coronavirus por segunda vez) y Julián Álvarez, de River Plate, así como Marcos Senesi, del Feyenoor holandés, fueron autorizados a sumarse al grupo recién el próximo jueves 26.

Armani y Álvarez deberán jugar el miércoles 25 de mayo ante Alianza Lima, de Perú, por la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores, mientras que Senesi (fue contactado por el entrenador de Italia, Roberto Mancini, para incorporarlo a su selección) afrontará ese mismo día la final de la Conference League europea frente a la Roma, de Italia.

Ángel Correa, Cuti Romero y De Paul en «modo Selección»

Rodrigo De Paul y Ángel Correa, que jugaron ayer con el Atlético de Madrid en cancha del Real Sociedad -a 100 kilómetros de Bilbao- fueron los primeros en llegar junto con Cuti Romero, que se perdió el final de la Premier League con el Tottenham por una lesión pero estará a disposición para entrenarse desde mañana.

El grueso de los jugadores llegará durante la jornada de este lunes -salvo por Julián Álvarez y Franco Armani- y a partir del martes comenzarán las prácticas comandadas por Lionel Scaloni. Los entrenamientos se llevarán a cabo en Lezama, el predio del Athletic Club. Martes y miércoles por la tarde, jueves en doble turno y viernes nuevamente por la tarde para terminar la semana el sábado en San Mamés, el estadio del Athletic, en una práctica abierta al público.La AFA informó el cronograma de actividades

Martes 24: Entrenamiento vespertino cerrado en horario a confirmar, en el predio de Atlethic de Bilbao, en la localidad de Lezama.

Miércoles 25: Entrenamiento vespertino cerrado, como todos los días en Lezama.

Jueves 26: Entrenamientos matutino y vespertino, éste con 15 minutos iniciales abiertos a los medios de prensa, en horario a confirmar.

Viernes 27. Último entrenamiento vespertino en Lezama.

Sábado 28: Entrenamiento vespertino en el estadio de Atlethic de Bilbao abierto al público y la prensa.

El domingo 29 la delegación nacional viajará a Londres (no lo hizo desde el comienzo porque el hotel que había reservado la AFA no tenía disponibilidades esta semana), donde el miércoles 1 de junio a las 19.45 hora local (15.45 de Argentina) enfrentará al seleccionado de Italia, que por segunda vez consecutiva no logró clasificarse a la Copa del Mundo, apenas 10 meses después de haberse consagrado campeón europeo.