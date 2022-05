La broma que sirvió para popularizar a la ciudad de Rauch

Vecinos de diferentes lugares se asombraron cuando en un programa radial se comenzó a mencionar al periodista Gustavo Grabia y su relación con Rauch. El periodista explica en ABC HOY el origen de una broma que sirvió para popularizar a nuestra ciudad y hablar de sus 150 años.

Gustavo Grabia es uno de los destacados periodistas deportivos de nuestro país. Nacido en el año 1967, estudió en la UBA y desarrolló una activa carrera en importantes medios como la Editorial Abril, la revista 13/20, los diarios «La Razón», «El Expreso» y «Olé». Se destacó como un estudioso de la violencia en el fútbol y escribió los libros «La Doce, la verdadera historia de la barra brava de Boca»; «Disquisiciones sobre la habilidad»; «El Club del fin del Mundo»; y «100 años de Ferro».

En los medios audiovisuales también tuvo una destacada participación como columnista de «Lanata sin filtro» y «El club de la tarde» (Radio Mitre), «Tierra de Locos» y «Negrópolis» (Rock&Pop), «El show de la noticia» (FM 100), «Estudio Fútbol» (TyC Sports), «Intratables» (América TV), «No todo pasa» (TyC Sports) y «¿Y ahora quién podrá ayudarnos?» (Radio con Vos).

En los últimos días, varios oyentes del programa que conduce Ernesto Tenembaum y que son oriundos de nuestra ciudad empezaron a prestar atención a las frecuentes referencias del periodista deportivo a la ciudad de Rauch y a su supuesto origen en nuestra ciudad.

Ante esta inquietud, lo consultamos y, en comunicación con ABCHOY aclaró el origen de esta versión «Es un gran malentendido mi relación con la ciudad de Rauch»

«Un día me estaba haciendo el mate en el programa de Ernesto Tenembaum. Apenas llego, lo primero que hago es el mate. Tenembaum no toma mate. Yo estaba haciendo el mate y él empezó a explicar cómo yo hacía el mate, y dije que esa era la forma que yo había aprendido en mi pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque así se hace el mate en Rauch, el mejor pueblo de la Argentina. Dije ese nombre como podría haber dicho cualquier otro, Tornquist, pero dije Rauch.» explicó.

«A partir de ahí quedó como que yo era de Rauch, pero soy absolutamente «porteño». Después, el día que eran los 150 años, jodí que eran los 150 años de Rauch y que tenía que estar trabajando y lamentaba no poder estar presente. De vez en cuando siguen en el programa como que yo soy «Un gaucho de Rauch», pero no tengo nada que ver. Sólo es ficción. No tengo ningún otro lazo que no sea con la ciudad de Buenos Aires, que es donde nací, de donde son mis viejos y hacia donde viajaron mis abuelos huyendo desde la hambruna de la Primera Guerra.» señaló el periodista deportivo.

De todas maneras, esta situación marcó ya una relación de Grabia con la ciudad de Rauch, y quién dice si -en cualquier día de estos- no se viene de visita por el pueblo.

N. de la R; fuente ABC HOY Rauch / Damián Miguel.