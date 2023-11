Kinra es la ganadora del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El largometraje peruano de Marco Panatonic se alzó con el Astor Piazzolla a la mejor película en la Competencia Internacional. La argentina «Partió de mí un barco llevándome», la elegida por el público.

La película Kinra de origen peruano de director Marco Panatonic fue reconocida con el Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, durante la premiación realizada este sábado a la noche en el Teatro Auditorium.

Kinra es la historia de una migración, como tantas en Latinoamérica, del campo a la ciudad. Si siglos de humillaciones, violentas y sutiles, han hecho que algunos se avergüencen de su lengua y sus tradiciones, Kinra busca una forma cinematográfica de rebelarse ante la injusticia. Para empezar, corriéndose de todo paternalismo para construir un personaje y un conflicto complejos. Además, dándole tiempo y lugar en pantalla a esa experiencia: los viajes, los trabajos, la burocracia, pero también los descansos, los rituales cotidianos, las charlas –en quechua: en la importancia que la película le da a la lengua hay que ver no solo una voluntad realista sino también política–. Alejándose de los estereotipos y del pintoresquismo, Kinra nos invita a acompañar un viaje que no es tanto o no es solo un desplazamiento geográfico como un regreso al origen y una potente reivindicación de la identidad.

El jurado destacó sobre Kinra “la forma en la que cuenta una fuerte historia a través de una potente puesta en escena que permite observar la humanidad de los personajes. Un verdadero descubrimiento”.

En tanto, la argentina Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang, se llevó el premio del público en la Competencia Internacional, la cual también recibió una Mención Especial del jurado.

Todos los ganadores del 38° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata:

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Internacional

Ganador: Kinra, de Marco Panatonic

Premio Astor Piazzolla Especial del Jurado de la Competencia Internacional

Ganadora: Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Dirección de la Competencia Internacional

Ganadora: Laura Basombrío, por Las almas

Sara Summa fue premiada por su interpretación de Diana en “Arthur & Diana”

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Interpretación de la Competencia Internacional

Ganadora: Sara Summa en Arthur & Diana

Premio Astor Piazzolla al Mejor Guion de la Competencia Internacional

Ganador: LaRoy, de Shane Atkinson

Premio del público de la Competencia Internacional

Partió de mí un barco llevándome, de Cecilia Kang

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana

Ganador: Otro sol, de Francisco Rodríguez Teare

Otro sol. Ganadora como Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana.

Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje de la Competencia Latinoamericana

Ganador: La noche del minotauro, de Juliana Zuluaga Montoya

Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina

Ganador: Adentro mío estoy bailando, de Leandro Koch y Paloma Schachmann

Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección de la Competencia Argentina

Ganadores: Romina Tamburello y Federico Actis, por Vera y el placer de los otros

Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina

Ganador: Especies de compañía, de Juan Renau

Adentro mío estoy bailanda, la ganadora en la Competencia Largometraje Argentina.

Premio Astor Piazzolla a la Mejor Película de la Competencia Estados Alterados

Ganadora: Malqueridas, de Tana Gilbert

Premio Astor Piazzolla al Mejor Proyecto de la Competencia En Tránsito

Ganador: Todo documento de civilización, de Tatiana Mazú González

