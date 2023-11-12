Este sábado se realizó en Ayacucho la «Caminata en defensa de la Democracia y nuestros Derechos»

Este sábado 11 se realizó la «Caminata en defensa de la Democracia y nuestros Derechos» convocada por organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles.
Según explicaron los organizadores; «Fueron cientos, convocando también a todos nuestros vecinos, porque tenemos en claro que es en unidad y que no vamos a permitir que nos arrebaten nuestros derechos conquistados.
Por eso decimos:
#NoAMilei
Porque
#NuncaMás es Nunca Más
#Son30000
#LasMalvinasSonArgentinas
Porque vamos por más
#EducaciónPública
#SaludPública
#TrabajoDignoydeCalidad
#Soberanía
#JusticiaSocial
#El19VotamosAMassa
ORGANIZACIONES SINDICALES:
– SUTEBA (SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE BUENOS AIRES)
– AJB (ASOCIACIÓN JUDICIALES BONAERENSES)
– ATE VERDE Y BLANCA
– AGRUPACIÓN 10 DE JUNIO EN LA CICOP (COMISIÓN INTERHOSPITALARIA DEL CONURBANO Y PROVINCIA)
– CAMIONEROS
– UNIÓN FERROVIARIA
– SINDICATO DEL CORREO
– SEÑALEROS FERROVIARIOS
– CURTIDORES
– 62 ORGANIZACONES PERONISTAS
– CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORXS (corriente sindical en la CGT)
– UPCN (UNIÓN PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN)
– COMISIÓN INTERNA, DELEGADXS DEL HOSPITAL OÑATIVIA
– AGB (FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE)
– SICEABA (SINDICATO CONFLUENCIA EDUCADORES ARGENTINOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
– UDOCBA (UNIÓN DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
– SADOP (SINSICATO ARGENTINO DE DOCENTES PRIVADOS)
– UDA
POR LOS ESTUDIANTES:
– CONSEJO DE CENTROS DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS
– GREMIALES ESTUDIANTILES
– FES (FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS)
– OKTUBRE
ORGANIZACIONES SOCIALES:
– JUNTA PROMOTORA DE LA APDH (ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS)
– CCC (CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA)
– LA 13 DE ABRIL
– LA 26 DE JUNIO
– CONAT (CORRIENTE NACIONAL AGUSTÍN TOSCO)
– MTL (MOVIMIENTO TERRITORIAL DE LIBERACIÓN)
– CULTURA EN MOVIMIENTO
– JUBILADES LIBERACIÓN
– AMA (ASOCIACIÓN MUCOPOLISACARIDOSIS ARGENTINA)
– ENVIÓN “JUAN PEPE”
– FEDERACIÓN DE COOPERADORAS ESCOLARES DE ALMIRANTE BROWN
– EX COMBATIENTES DE MALVINAS
– MULTISECTORIAL EN CONTRA DE LOS TARIFAZOS DE ALMIRANTE BROWN
– ORGANIZACIÓN UNIDOS
– FTNyP (FRENTE TRANSVERSAL, NACIONAL Y POPULAR)
– MILITANTES POR LA INCLUSIÓN
– MOVIMIENTO MAYO
CENTRALES DE LES TRABAJADORES:
– CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO)
– CTA T (CENTRAL DE LES TRABAJADORES DE LA ARGENTINA)
#NoAMilei…Porque
#NoEsLoMismo
VOTAMOS A SERGIO MASSA»
Comentarios