Investigación muestra a Tandil como referente de empleo y calidad de vida

En un reciente avance del estudio llevado adelante por el Centro de Investigación «Fundar», se destaca a Tandil como un ejemplo de coordinación público-privada, innovación y la exitosa sinergia entre el software y el turismo en nuestra ciudad.



Fundar es una organización dedicada al estudio, investigación y diseño de políticas públicas con enfoque en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva. En un informe de su centro de investigación, resalta a Tandil como ejemplo de coordinación público-privada, innovación. En un hilo publicado en la red social Twitter, el Director del Área de Política Productiva, Tomás Bril Mascarenhas*, expone que Tandil muestra el potencial de generar empleo privado de calidad fuera de las zonas metropolitanas con una visión a mediano plazo y una sólida colaboración entre distintos actores.



Al ser consultado al respecto, el intendente Miguel Lunghi manifestó: “El informe presentado nos llena de orgullo al destacar a Tandil como un ejemplo exitoso de coordinación público privada e innovación. Es un reconocimiento al esfuerzo conjunto de nuestra ciudad en impulsar el desarrollo del software y el turismo, generando empleo de calidad y brindando una alta calidad de vida a nuestros ciudadanos.»



El clúster de software en Tandil, conformado por 80 empresas que emplean a 2.500 personas, resalta como un modelo exitoso, con la subcontratación de desarrollos a medida para grandes clientes y las exportaciones representando más del 70% de la facturación total del sector en la ciudad.



El informe también subraya la importancia de la participación de actores estatales no gubernamentales, como la universidad, que desempeña un papel fundamental al impulsar el desarrollo del software en Tandil.



Asimismo, Bril Mascarenhas destaca que el informe resalta la necesidad de aprovechar el enorme potencial de la política industrial para los sectores de servicios, más allá de la economía del conocimiento. La sinergia entre el turismo y el software en Tandil, al atraer a personas en búsqueda de calidad de vida y bienestar, ejemplifica la posibilidad de generar efectos de retroalimentación positiva entre ambos sectores, y constituye una valiosa lección para el futuro desarrollo de la ciudad y del país.



*Tomás Bril Mascarenhas (Ph.D. in Political Science, University of California-Berkeley; Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires) es Profesor en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Director del Área de Desarrollo Productivo de Fundar

