Grave denuncia en la elección de la presidencia de la liga amateur platense

“El oficialismo utilizo un padrón adulterado, dejando de lado toda legalidad. La aprobación del padrón fue absolutamente ilegal, como lo fue buena parte del proceso electoral”, deslizó el dirigente Daniel Dascenzi, quien incluso anticipó eventuales acciones penales contra quienes se arrogaron una representación que no tenían.

Los denunciantes argumentan que en la elección que llevó a la presidencia a Eduardo Castagnani hubo repetidas irregularidades y emitieron su voto asambleístas que no estaban habilitados para hacerlo.

En la presentación realizada ante la Dirección de Personas Jurídicas, a la que InfoGEI tuvo acceso, los representantes de los clubes destacan que la denuncia busca impugnar la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo del día 7 de septiembre pasado en virtud de haberse verificado distintas violaciones a los derechos políticos que ponen en peligro el funcionamiento de la Liga misma, y por ende de todas aquellas instituciones afiliadas.

La presentación fue realizada por las autoridades de los clubes Alumni; Estrella de Berisso; Asociación Coronel Brandsen; For Ever; Villa Montoro y CRISFA.

Las irregularidades denunciadas

El día de la elección se impidió el ingreso de dirigentes a la sede social –calle 6 N° 1370- excepto aquellos que figuraban en el padrón de asambleístas, caso contrario no se podía acceder, lo que configuró una práctica sin antecedentes en las asambleas de la Liga.

Esa irregularidad generó que no se pueda cumplir con el artículo 16° del Estatuto Social, que dice que “los miembros del Comité Ejecutivo tienen derecho a intervenir en las Asambleas, sin voto”; pero esto no pudo ser así, porque no se dejó entrar a ningún miembro del Comité a la misma, lo que configura un hecho de enorme ilegalidad.

Dirigente habilitado por la DPPJ

Por otra parte, el Sr. Daniel Martins Goncalvez, del Club “Curuzú Cuatiá”, junto a sus Asambleístas, no pudo siquiera acceder al edificio de la sede social, a pesar que contaba con una certificación emitida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de la que surgía que el Sr. Martins Goncalves es el Presidente electo en la asamblea normalizadora llevada a cabo en la entidad el día 17 de julio de 2019, y que el Sr. Camilo Boschetti no registraba elemento alguno que permitiera verificar su condición no ya de Presidente del Club, sino en cualquier cargo de Comisión Directiva.

Además, a lo que refiere a la situación del Club “AFI Las Malvinas”, lo sucedido es aún más grave que respecto de “Curuzú Cuatía”, por cuanto el mismo designó asambleísta y votó, a pesar que también dicha Dirección Provincial había emitido dictamen informando que el club en cuestión se encuentra sin autoridades constituidas en el organismo, atento encontrarse en situación de intervención administrativa aún no finalizada.

