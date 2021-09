«Gente de a caballo» – Se realizó el sábado 11 de Septiembre con Marta Suint, José Curbelo y Carlos Sferra

Muchas Gracias de corazón ..!! De los 30 años que llevo conviviendo con este maravilloso arte, creo que esta noche, he vivido sin lugar a dudas, uno de los momentos mas emotivos en mi vida , y ocurrió en mi pago adoptivo de Ayacucho.

Que emoción sentí cuando ingresamos al escenario, cuando vi nuevamente a nuestro publico ,¡!fiel como siempre al payador ¡!cuando empezamos a tranquear a la par de los hombres y mujeres que son parte de la historia con el yeguarizo, me emocioné ,como cuando volví a pulsar la guitarra y apareció la primer milonga.

Alguna vuelta soñé cuando estaba alambrando poder conocer personalmente a José Curbelo y a Marta Suint, como a tantos referentes de este arte, y la vida me dio la posibilidad no solo de conocerlos, sino, de compartir escenarios, caminos, nuestra casa y además esta obra, al cual me siento privilegiado, Gente de a caballo..!!