ENTREVISTA | CANDIDATO PRESIDENCIAL ARGENTINO Javier Milei: “Es recontra fácil dolarizar Argentina”

Desde un piso doce Javier Gerardo Milei (Buenos Aires, 52 años) mira hacia el Río de la Plata y diseña una vida posible para 2031. Después de dos mandatos presidenciales se despide de la función pública victorioso por haber terminado con una de las tasas de inflación más altas del mundo, por haber dolarizado la economía argentina y por haber enterrado la casta política en nombre del liberalismo libertario. En ese retiro deseado se instala en el campo y se consagra a las tres fuentes de su felicidad más plena: sus perros mastines ingleses, su hermana Karina y el estudio de la Economía.

Milei, diputado nacional y líder de La Libertad Avanza, relata esos dos movimientos, que son los del anarco capitalista que sube a la jefatura del Estado por una ladera y desciende al campo por otra, a pesar de los incordios del lunes, muy propios de la recta final de una campaña electoral. El jetlag del vuelo de regreso de Nueva York, una discusión con el diseñador de un spot de campaña y un momento de ira con la fotógrafa de EL PAÍS porque le pidió susurrada y respetuosamente que sonriera para la fotos. “Me están maltratando”, dijo varias veces subiendo el tono y pidió la presencia de su hermana, a quien llama El Jefe.

Javier Milei saluda a sus seguidores durante la presentación de su libro ‘El fin de la inflación’. LUIS ROBAYO (AFP)

El desborde de sus enojos es conocido. Lo ha desplegado como panelista de la televisión cuando decidió consagrarse a lo que él llama la batalla cultural y con decibeles más altos aún cuando en 2021 se inició en la vida política con un gran resultado electoral: consiguió el 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires.

La ira de Milei parece crucial para representar a una porción del electorado que asiste a la declinación del país con datos agobiantes, como la inflación del 115% anual y el 40% de pobreza. Su fuerza antisistema trae propuestas novedosas para los menúes electorales, como la dolarización de la economía y la legalización de la armas, pero se ha enredado en controversias, como la defensa de la venta de órganos y bebés, que ha decidido no revisitar en campaña. Milei tiene un aire de familia con otros líderes de la nueva derecha americana, como Jair Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast en Chile y Donald Trump en los Estados Unidos, pero sin sus bríos nacionalistas.

Después del enojo por el pedido de sonrisas para la cámara Milei se sentó en una oficina apenas ocupada por tres sillas. Encontró un punto de fuga mirando al Río de la Plata: su primer trabajo académico, el que escribió a los 20 años mientras estudiaba Economía en la Universidad de Belgrano y era arquero en el plantel profesional de Chacarita Juniors, un club de las divisiones de ascenso. La monografía La hiperinflación y la distorsión en los mercados, extraviada en una computadora y sin posibilidad de exhumarse, es la magdalena del candidato: durante 14 minutos le permitió narrar sus propias peripecias intelectuales de estudiante, establecer conversaciones entre autores y explicar su devoción por la Escuela Austríaca de Economía. Finalmente ecualizó en el tono de los candidatos y se dispuso a conversar durante dos horas.

Afiches de Javier Milei con las imágenes de Trump y Bolsonaro. GETTY IMAGES

Pregunta. En sus libros y textos se puede advertir un, digamos, Milei científico, profesor y autor, y el Milei político. En el primero, la economía es un proceso. En el segundo aparecen las urgencias y las promesas, como terminar con la inflación. ¿Cómo va a conciliar esas dos velocidades si es presidente?

Respuesta. Esa pregunta es el cuore (corazón) del problema argentino. Ningún político se involucra en ningún proyecto de largo plazo porque no le puede sacar rédito político. El problema argentino es que la solución está en manos del problema: los políticos. Soy el único que habla de un programa económico pensado de treinta y cinco a cincuenta años. Si te quedás atrapado en el corto plazo, termina mal. Terminar con la inflación no es un problema técnico: es el problema más fácil de todos. El problema más complicado es el crecimiento económico. Vos arrancaste el siglo XX con un país que era el más rico del mundo y hoy es 140. Era una tierra de oportunidades. Todo el mundo venía acá. Hoy se van todos. Tenés 45% de pobres, tenés 10% de indigentes. Hay cinco millones de personas que no comen en Argentina, cuando Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos y la presión fiscal es del 70%. Es decir, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y hay cinco millones que no comen.

P. ¿Por qué quiere dolarizar la economía?

R. La pregunta es al revés, ¿por qué no dolarizar? Argentina llegó a ser el país más rico del mundo cuando no tenía Banco Central. Desde 1880 a 1935, la inflación promedio fue de 0,9% anual. En 1935 se crea el Banco Central como una forma de estafar a la gente y salvar a los amigos del poder: la inflación salta al 6% anual en promedio. Después en el año 46 Argentina lo nacionaliza y hasta el año 1991 la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos trece ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Un desastre total. En el año 91 se pasa a la convertibilidad, que era un sistema de tipo de cambio fijo [un peso valía un dólar], pero fijado por ley, lo cual tenía más credibilidad. A partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Fue el programa más exitoso de la historia argentina.

P. Pero tuvo récords de desempleo y pobreza.

R. Creer que la causa de eso fue la convertibilidad es un error. Si vos tenés desempleo, es porque tenés rigidez en el mercado laboral.

P. La convertibilidad se implementó después de la hiperinflación de 1989 y usted ahora ve una hiperinflación en el horizonte. En uno de sus textos dice que con una hiperinflación la dolarización es más realizable.

R. Volvemos al punto: ¿por qué dolarizar? Para mí la respuesta más importante es desde el punto de vista moral. La pregunta es: ¿robar está bien? Robar está mal. La emisión monetaria es una estafa porque eso lleva a la pérdida del poder adquisitivo. Es una forma de sacarte plata del bolsillo por la fuerza, sin que vos te enteres. Hay cuestiones de índole técnicas, pero la respuesta es política. El Gobierno de Alberto Fernández, que es un Gobierno de delincuentes, en los tres primeros años de gestión emitió por un equivalente de 16 puntos del PBI [Producto Bruto Interno] y eso significa que el Estado ha estafado a los argentinos por cerca 25 mil millones de dólares por año.

Un cartel de 100 dólares con la foto que Javier Milei. NATACHA PISARENKO (AP)

P. Tenemos un caso de dolarización cercano a la Argentina, que es el caso de Ecuador…

R. [se adelanta] Los ecuatorianos están muchísimo mejor que los argentinos. Los números de Ecuador son impresionantes. Se multiplicó por diez el ingreso y se pulverizó la inflación. ¿Eso quiere decir que no tienen problemas en Ecuador? No, eso es falso, porque en realidad los problemas que tiene Ecuador no son por estar dolarizados. Son por haber tenido al ladrón de Rafael Correa.

P. La dolarización empezó en 1999-2000 y Correa asumió en 2007.

R. Correa intentó sacarla un par de veces. ¿Sabés por qué no pudo acabar con la dolarización? Porque lo único más popular que Correa en Ecuador era la dolarización. La dolarización es la única política de Estado, nadie quiere vivir con esa inflación. Entonces, si vos decís que están mal, estarían infinitamente peor. Los problemas que hoy tiene Ecuador no son consecuencia de la dolarización, sino que son consecuencia de la política populista de Correa que hizo un montón de desequilibrio fiscal y lo financió con endeudamiento. El caso de Ecuador es un caso súper exitoso.

P. Entonces Ecuador es el modelo deseable y posible. ¿Tomaría algo de la dolarización de El Salvador?

R. Una de las posibilidades es un mix entre la de El Salvador y la de Ecuador. En Argentina el problema es que el billete más grande compra cuatro dólares. En Ecuador lo pudieron hacer a los nueves meses. En El Salvador dejaron que la gente lo vaya haciendo libremente. Ese proceso se hizo en 24 meses.

P. Los economistas que critican su proyecto de dolarización dicen que no hay dólares suficientes, además de otras trabas e impedimentos. Pero supongamos que puede implementarla ¿cómo se puede sostener si la cantidad de dólares que genera el país es tan limitada?

R. Justamente eso es lo que hace que no haya inflación. Es decir, que le saquen la máquina de imprimir billetes a los políticos, eso es lo que va a terminar con la inflación. Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de dinero. Nosotros si queremos dolarizar con el esquema básico ya lo podemos hacer. Tenemos los memorandos de entendimiento para hacerlo. ¿Es fácil? Recontrafácil. Yo no tengo la culpa de las limitaciones mentales de los economistas de Juntos por el Cambio [la principal alianza de oposición]. Yo estoy proponiendo una solución definitiva a los argentinos.

En los actos y recorridas de campaña Milei viste de cuero.

En la premier de la película La revolución liberal llevaba una campera negra. Llegó en un Cadillac al Gran Rivadavia, un cine en el oeste de la capital, custodiado por siete guardaespaldas.

-La casta tiene miedo, la casta tiene miedo- cantaba el público al verlo entrar.

Javier Milei habla con sus seguidores durante un evento de campaña en Buenos Aires, el 6 de noviembre de 2021. GETTY IMAGES

El director de la película, Santiago Oría, contó en el escenario que como joven liberal se había acostumbrado a que esa ideología tuviera un formato acotado a pequeñas fundaciones y núcleos de personas mayores. La película empieza con Oría relatando una épica de garaje en un ambiente parecido a un garaje: pudo ser una banda de rock, un unicornio tecnológico, pero terminó siendo La Libertada . A diferencia de esos núcleos de calvos y añejos liberales, su público en el cine Gran Rivadavia era capilarmente diverso: se veían nucas al ras y un par que imitaban la melena desprolija del líder.

En su adolescencia Milei fue vocalista de Everest, una banda que hacía covers de los Rolling Stones, y eso le permitió explorar las posibilidades de su histrionismo. Treinta años más tarde continúa con esa exploración.

-Estamos en condiciones de entrar a la segunda vuelta -gritó ya en el escenario-. Y si entramos, están con el futuro presidente de la Argentina.

Como si hiciera una versión del primer Milei político, el candidato arrastró su grito, que ya es un clásico: “¡Viva la libertad, carajo!”

En las entrevistas Milei no usa cuero, prefiere trajes. En la oficina con vista al Río de la Plata llevaba uno oscuro, camisa celeste y corbata de tonos azules.

P. ¿Con cuál de todos los proyectos de las nuevas derechas, como Trump, Bolsonaro o Vox en España se siente más afín? Usted, a diferencia de todos ellos, no tiene una vena nacionalista.

R. En el caso de Bolsonaro, [José Antonio] Kast en Chile, o el caso de Vox en España entienden que el verdadero enemigo es el socialismo. Esa es la base de la coincidencia. Podés ser más o menos liberales. Yo soy liberal libertario. Sobre el nacionalismo: vos podés ir a ver el partido de Argentina y ves el colorido de las tribunas. Y si escuchas cantar a las hinchadas, eso es más hermoso. Ahora, eso no mete la pelota adentro del arco. El gol lo hace [Lionel] Messi porque se calza los pantaloncitos, los botines y trata de hacer el gol.

P. Para seguir su mapa de afinidades: un diputado de La Libertad viajó a El Salvador y dijo que replicarán la política de Seguridad de Nayib Bukele.

R. Nosotros, en principio, decimos que lo tenemos que estudiar y lo que hizo Nahuel [Sotelo, el diputado] fue ir a estudiarlo. Y lo estamos estudiando porque fue sumamente exitoso. En este caso, mi candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, tendrá un rol central en Seguridad interior y Defensa nacional. Queremos reformar la ley de seguridad interior, la ley de seguridad nacional, la ley de inteligencia, el código penal, el código penal procesal y el sistema carcelario.

P. ¿Cuáles son sus principales propuestas de política exterior?

R. Nuestra reforma del Estado será para bajar el gasto público y los impuestos, ser competitivos fiscalmente y modernizar el mercado laboral. Con esas reformas se puede abrir un libre comercio irrestricto para evitar cometer el error de la dictadura [militar 1976-1983] de hacer las dos cosas a la vez. Mis aliados naturales son Estados Unidos e Israel. No quiero tener nada con los comunistas de Cuba, China y Corea del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Hacé transacciones con quien quieras, pero no voy a fomentar esas relaciones.

P. En el caso de las islas Malvinas, un tema de primer orden para la política exterior de Argentina, usted propone replicar la cesión de soberanía de Hong Kong a China que hizo el Reino Unido.

R. Sí, fue una salida virtuosa y sin conflicto bélico. ¿Por qué no podés copiar las cosas que se hicieron bien? Tiene que ser una solución que satisfaga a Inglaterra, que satisfaga a Argentina y que satisfaga a los que viven en las islas.

Un mural de Martín Ron inspirado en la Guerra de las Malvinas, en la sede de la municipalidad de Tres de Febrero, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. LATINCONTENT VIA GETTY IMAGES

P. ¿Por qué no cree en el ambientalismo?

R. Los datos no lo validan. El planeta ya tuvo picos de alta temperatura. La temperatura normal no es tan distinta del promedio histórico. De hecho, los ambientalistas cometieron más de dieciséis errores. Dijeron que el planeta se congelaba, que se iba a achicharrar, que iba a ser una cosa de fuego y así. El ambientalismo es la agenda posmarxista que, frente a la derrota monstruosa en lo económico, traslada la lucha de clases a otros lugares Una de ésas es el hombre contra la naturaleza. La parte más sangrienta, aberrante y violenta es la agenda del aborto.

En el salón contiguo lo esperaban las principales dirigentes mujeres de La Libertad Avanza. “Los medios te quieren hacer creer que Milei es misógino”, dice Lu Palavecino, una de las asistentes. También estaban Carolina Píparo, postulante a gobernadora de la provincia de Buenos Aires (el principal distrito del país), su hermana Karina Milei y otras candidatas como Lilia Lemoine, vicepresidenta de La Libertad Avanza e integrante de la lista de diputados nacionales de la capital del país.

Especialista en informática y cosplayer, Lemoine tiene roles adicionales que nada tienen que ver con sus oficios: es responsable del maquillaje de Milei y la única persona autorizada a arreglarle el pelo. Al candidato no le gusta salir en las fotos con contraluz ni que se le note la papada. Ese lunes, Lemoine le aplicó un producto en el cuello como parte de la técnica de maquillaje contouring -conocida a escala global por las hermanas Kardashian- que busca simular supuestos defectos. En las muy demandadas selfies de adherentes y simpatizantes, Milei baja el mentón tapando el cuello y sus labios suelen dibujar la trompa mínima de un elefante. Los jóvenes la llaman duck face (cara de pato).

Mientras las mujeres de La Libertad Avanza esperaban a su líder, en el mismo salón, uno de los responsables de la campaña, Carlos Kikuchi, trabajaba en una de las urgencias mayores: conseguir los 65 mil fiscales que faltan para llegar a los 115 mil el día de la elección. El fin de semana pasado, La Libertad Avanza no presentó candidatos en la provincia de Santa Fe. Con la excepción de La Rioja, donde sacó el 15% de los votos, tuvo malos resultados en las elecciones provinciales que han mostrado números récord de abstención. Aún con esos déficits territoriales y de estructura partidaria, Milei aparece tercero en las encuestas presidenciales, detrás de Juntos por el Cambio y el peronismo gobernante.

P. ¿Usted está de acuerdo con el voto obligatorio?

R. No. Yo no estoy de acuerdo con nada que sea obligatorio. Obligatorio no quiero nada, porque eso implica que existe un aparato coercitivo y que restringe tu libertad.

P. En la presentación de su película habló de un escenario electoral de cuatro cuartos. Muchas de sus reformas solamente se podrían implementar con una mayoría parlamentaria que no va tener y dijo no estar dispuesto a hacer acuerdos porque considera que los políticos son delincuentes. ¿Cómo podría avanzar con esas reformas con ese cuarto de los votos?

R. Veamos quiénes son los cuartos. Un cuarto es el kirchnerismo, un cuarto es Juntos por el Cambio, un cuarto nosotros y un último cuarto son los indecisos. El número de indecisos es tan grande que puede hacer que el resultado vaya a cualquier lado. En la elección de Santa Fe la mitad de la gente no votó. Nosotros vamos a llevar las reformas al Congreso y si no las quieren aprobar utilizaremos otros mecanismos como el referéndum vinculante. Los que bloqueen las reformas van a tener que explicarle a la sociedad por qué no quieren que la gente elija.

P. En Argentina hay una notable opacidad en el financiamiento de la política. Se estima que en la campaña de 2015 los principales candidatos gastaron unos 100 millones de dólares cada uno. ¿Cuántos millones de dólares necesita para su campaña presidencial?

R. A diferencia del resto, decidimos poner nuestro esfuerzo y cada uno se autofinancia. Suponete que vos querés ser candidato: te ponés a competir y cada uno se financia. ¿Cómo se financia la política en Argentina? Con recursos del Estado. Nosotros, no. Si genero recursos, gastaré más y si no los genero, gastaré lo que tengo.

P. ¿Y hasta ahora cuántos recursos reunió?

R. Los números todavía no están.

P. Usted ha denunciado una campaña en su contra después de que hiciera una denuncia judicial por la venta de candidaturas en sus listas. ¿Es cierto que se vendían franquicias?

R. Eso es mentira y salieron a operarnos con mentiras, calumnias, difamaciones. Esos mentirosos fueron llamados a la Justicia y ninguno pudo probar las mentiras aberrantes que decían. La casta no son solamente los políticos ladrones. También son los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores, los periodistas que viven de la pauta oficial y los que reciben sobres con dinero y los econollantas, que son los economistas que trabajan en favor a los intereses de los políticos.

P. ¿Cuál cree que fue su principal error desde que pasó de la batalla cultural a la lucha política?

R. Las cosas malas sirven para aprender. Diría que se podrían haber hecho mejor algunas cosas.

Javier Milei, en sus oficinas partidarias en el barrio de Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. MARIANA ELIANO

Aún en campaña, Milei sostiene el ritual diario de leer la Torah. El rabino Axel Wahnish, su maestro en la materia, suele mandarle pasajes por WhatsApp. El fin de semana pasado Milei viajó a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, pero no hizo pública su agenda en la ciudad.

P. ¿Se va a convertir al judaísmo?

R. Lo estoy estudiando.

P. ¿Qué lo detiene?

R. Si vos sos judío porque tu mamá es judía, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente y cae Shabat ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatibles. El rabino que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torah desde el punto vista del análisis económico.

P. En su libro El camino del libertario cuenta un momento de gran emoción al recordar al Estudio Broda, donde trabajó cuatro meses.

R. Tengo una gran gratitud por Miguel Ángel [Broda]. Gracias a él me hice economista de verdad. Ahí aprendí el oficio y a ganarme la vida. Es el tipo que me dio la caña de pescar, en lugar de darme el pescado. Cuando vos vivís en gratitud, tu vida se vuelve maravillosa. Es muy bueno porque te quita el rencor.

P. Usted parece tener más enojos que rencores.

El candidato presidencial argentino Javier Milei llega para presentar su libro «El fin de la inflación» en la Feria del Libro de Buenos Aires en Buenos Aires, Argentina, el domingo 14 de mayo de 2023. NATACHA PISARENKO (AP)

R. Me puedo enojar, porque soy humano y, a veces, cosas que me parecen evidentes no puedo entender que no se entiendan. Eso me hace enojar.

P. ¿Tiene presente que el enojo es uno de sus activos políticos?

R. No, pero eso es otra cosa, porque eso es una reacción frente a la injusticia.

P. ¿Por qué dejó de ser de Boca Juniors?

R. Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas.

Seguidores de Boca Juniors en el Estadio Alberto J. Armando. MARCELO ENDELLI (GETTY IMAGES)

P. ¿La contratación de..?

R. [Juan Román] Riquelme, por parte de [Ángel] Angelici [presidente de Boca], cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó.

P. ¿Y qué hizo en la final de la Copa Libertadores entre River y Boca en Madrid?

R. Hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró [el mediocampista Fernando] Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River.

P. Libra una batalla contra el populismo en todos…

R. …sus aspectos. Acabás de dar en el clavo: en todos los aspectos de la vida estoy en contra del populismo y del socialismo.

Milei tiene cuatros mastines ingleses a quienes les dio el nombre de economistas -Murray (por Rothbard), Milton (por Friedman), Robert y Lucas (por Robert Lucas)- y considera sus nietos. Son el resultado de una clonación de Conan, fallecido en 2017.

P. ¿Cómo se transformó Conan en el ser al que más amó en su vida?

R. Porque es el único, junto a mi hermana, que en todos los eventos más horribles de mi vida no me traicionó.

P. ¿Y cómo traiciona un perro?

R. No traiciona. Mirá el caso del mendigo. Tiene a su perro y el perro está a su lado. Probablemente podría pasar alguien y llevárselo, probablemente podría darle un nivel de vida material mejor y sin embargo se queda con su amo a cargo. Es casi un nivel de lealtad incondicional, y ese nivel de incondicionalidad, además, está con mi hermana. Que no quiere decir que no marque los errores. Uno de los motivos por los cuales respeto a mi hermana es porque si me tiene que decir una cosa subida de tono me lo va a decir. A ella le importa tres rabos si soy el presidente de la Nación. A ella no le interesa la función pública. Lo hace para darme apoyo a mí en esto.

P. ¿Es cierto que usted mantiene una conversación telepática con Conan?

R. Sí, también dicen que mis perros son mis asesores y son fabulosos, porque mirá todo lo que logré en términos de resultados.

P. ¿Pero entonces usted habla con Conan?

R. Lo que yo haga puertas adentro de mi casa es problema mío. Y si es, como dicen, mi asesor político, la verdad es que les pasó el trapo a todos. El señor Jaime Durán Barba [consultor político] se la pasa organizando reuniones utilizando esa reflexión. Conan es muchísimo mejor asesor político que él. Como no pueden con mis ideas, entonces se meten con mi vida espiritual usando recursos públicos. ¿Vos sabías que hasta me revisan la basura?

Karina Milei durante una presentación en Buenos Aires. NATACHA PISARENKO (AP)

P. ¿Y usted hizo la denuncia?

R. ¿Para qué la voy a denunciar si los mismos que hacen eso son los que se encargan de sobornar a la Justicia. ¿Vos sabías que la basura habla? ¿Vos sabías que es uno de los negocios más grandes porque podés inferir los patrones de consumo? ¿No te parece grave que me haya enterado por televisión que tenía covid antes de que me mandaran el mail con el estudio? Se meten con mi vida privada y son capaces de intentar cualquier cosa.

P. La idea de felicidad que usted tiene incluye a sus perros, a su hermana y al estudio de la Economía. ¿La política le ha sumado algo en esa idea?

R. La política no fue un objetivo que yo me planteé: la propia vida me la puso ahí. Y si los hechos y los distintos eventos señalan que tengo que ir hasta ahí, voy hasta ahí. No es de vida o muerte. Y si no, ya está. Se terminó.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.

N. de la R; Por MARTÍN SIVAK El País.