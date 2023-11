En Mar del Plata, regresa un referente de la categoría APAC

Se trata de Marcos Antonio Alonso. Luego de un año sin actividad, uno de los pilotos con más carreras en la Clase B, retorna a la categoría más popular del zonal. El piloto de la costa aprovechará la localía para medirse con sus adversarios, ya que planifica hacer la temporada 2024 completa en la especialidad “de sus amores”.

“Volvemos con ganas”. Con esa síntesis, el marplatense Marcos Alonso pone proa al operativo “regreso”. Tras hacer un excelente año 2021 alcanzando dos triunfos en APAC B, y de competir un par de carreras en la mayor durante 2022, el representante de Ford se tomó un descanso en el presente ejercicio. Pero, como todos sabemos, los “fierros” atraen. Y es por eso que, aprovechando su condición de local, el volante de Mar del Plata estará presente en el Gran Premio Coronación a desarrollarse en el autódromo de AMAD.

“Vamos a esta, más que nada por la cercanía. Estamos a tres cuadras del circuito y no podíamos faltar. La idea es hacer el año que viene completo, porque me entusiasma la idea que se corra sin invitados. En esta fecha vamos a estar con el auto como está, como terminó la última carrera, le haremos una repasada y vamos con la idea de girar, y ver como estamos. Queremos terminar, no pretendo nada más, si podemos estar al ritmo de los demás, mejor”, comentó ‘Marquitos’ a Vértigo Motorsport.

Alonso competirá, como es habitual, con la atención de su propio equipo (Dúo Racing), con motores de Sergio Messa y amortiguadores de Ariel Turowski.

Es una gran noticia para la categoría, la reincorporación de un piloto de la talla del marplatense. Se aguarda un gran show para la Asociación Propietarios de Autos de Competición en el último capítulo del certamen.

