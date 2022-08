El noble gesto de un juez de línea con un jugador de inferiores: le prestó sus botines y dirigió descalzo

Sergio Arrieta protagonizó la inesperada situación durante un partido de juveniles de la Liga de Rafaela con un futbolista de Biblioteca Aldao.

En la Liga Rafaelina de Fútbol se vivió una emotiva jornada con un gesto noble que conmovió a todos los fanáticos: un juez de línea ayudó a un juvenil al que se le rompieron los botines a los pocos minutos de partido. La autoridad del partido le prestó su calzado hasta el final del encuentro y, mientras tanto, realizó su trabajo con las medias sobre la tierra.

El hecho se registró el sábado mientras jugaban un partido de inferiores del Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao. “Se desarrolló todo el primer tiempo en medias y en el entretiempo el técnico me acerca un par de zapatillas para que yo me ponga. Me limpié las medias y me puse ese calzado. Vuelvo con mis compañeros de trabajo, nos dieron indicaciones sobre nuestra tarea y al término del partido, que gana la categoría Aldao, viene el chico al vestuario, nos saluda y me agradece con una sonrisa de oreja a oreja. Me dio las gracias y yo le dije que si se divirtió, mejor para nosotros”, relató el árbitro Sergio Arrieta, protagonista de la historia.

Y agregó al respecto en charla con Radio Rafaela: “Los técnicos nos agradecieron el gesto, que fue de corazón. Cuando terminamos de arbitrar los tres partidos, emprendemos nuestro regreso y se acercaron nuevamente los técnicos que agradecieron e hicieron una notita en las redes sociales en forma de agradecimiento. A las 19.30 estaba en Súnchales en un examen virtual y me empezaron a llover los mensajes. No pensé que iba a tener esta magnitud”, contó el árbitro.⁣

El instante en el que el jugador de Aldao se cambia lo botines para reanudar el partido El instante en el que el jugador de Aldao se cambia lo botines para reanudar el partido

La publicación en cuestión de segundos se volvió viral en Facebook por el mensaje de enseñanza que dejó la situación. “Hoy durante el partido al jugador del C.C.Dy B. Aldao se le rompieron sus botines, el señor Sergio Arrieta que estaba dirigiendo se sacó los suyos y dirigió en medias para que el chico pueda seguir jugando. Aplausos y más aplausos para Sergio. Sigamos con estos gestos que suman para mantener el fútbol de nuestros chicos”, redactó el perfil del humilde club.

Otra de las grandes sorpresas que recibió el juez de línea a lo largo del día fue un mensaje de agradecimiento al Whatsapp. “Hola Sergio, soy Lucas de Aldao. Te quería dar las gracias por tu actitud, es una en un millón. La verdad que me ayudaste a terminar el partido y estoy muy agradecido con vos por lo que hiciste. Te mando un abrazo grande y espero que no sea el último partido que disputemos juntos”, cerró el joven futbolista que logró ganar el partido junto a su equipo.

N. de la R; fuente Infobae.