El maipuense Octavio Bianchi se va a jugar a Chile /Otro paso grande en su carrera deportiva

El futbolista maipuense campeón con Central, se sumará al equipo trasandino que dirige el argentino Juan Manuel Azconzábal. O`Higgins sigue consiguiendo refuerzos internacionales en su mercado de fichajes. El cuadro de Rancagua suma y sigue en incorporaciones, añadiendo un delantero argentino a la lista de nuevos rostros para 2024. Su última temporada la realizó en Rosario Central, aunque preocupa su antecedente: no logró convertir goles en la última temporada.

Según información recabada por En Cancha, el nuevo refuerzo de O’Higgins es Octavio Bianchi. El atacante de 28 años firmó contrato de préstamo por un año con los rancagüinos, teniendo la opción de comprar su pase luego de dicho período. Su carta sigue perteneciendo al club argentino All Boys.

En 2023, el diestro estuvo cedido en Rosario Central bajo la dirección de Miguel Ángel Russo y se coronó campeón de la Copa de la Liga tras vencer en la final a Platense. No obstante, en el Gigante de Arroyito no logró encontrar su mejor versión y no pudo celebrar goles propios durante todo 2023. Jugó 24 encuentros a lo largo de la campaña.

Registros completamente distintos a los que exhibió en All Boys en 2022. En aquella campaña logró anotar en 15 oportunidades en 30 titularidades, panorama muy distinto a lo exhibido por Octavio Bianchi en Rosario. Amplia diferencia en la consideración: en la Academia solamente alcanzó la estelaridad cuatro veces y las lesiones terminaron mermando su rendimiento.

Una opción para la ofensiva de O’Higgins, que buscaba reemplazo para Brian Blando. El también trasandino dejó Rancagua tras concluir su préstamo desde Lanús y es opción en el Melgar de Pablo de Muner, entrenador con paso por el cuadro celeste.

Los refuerzos de O’Higgins

En lo que va de período de fichajes, O’Higgins ha sumado cuatro refuerzos, siendo Octavio Bianchi el quinto de ellos. Los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal ya había conseguido las incorporaciones de Nicolás Peranic, Juan Ignacio Díaz, Leonel Mosevich y a Martín Sarrafiore.

Este último llamó la atención de los hinchas rancagüinos debido a su extenso currículum. Pasó por Huracán, Internacional de Porto Alegre, Coritiba, Vasco da Gama y proviene desde Independiente de Avellaneda. También se aventuró en las inferiores de Boca Juniors y el Manchester City. Tiene 26 años.

Un mercado movido para O’Higgins, que espera tener una temporada que la desarrollada en 2023. Terminaron en la undécima posición y quieren lograr entrar en torneos internacionales durante esta nueva campaña. ¿Cerrado el libro de pases para los rancagüinos? Pujarán contra Everton para conseguir el fichaje de Cristián Zavala, que sería el último refuerzo celeste para 2024.

Fuente: En cancha y Semana Maipuense.