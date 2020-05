Carmen Jaramillo desde La Plata; «Si me preguntan de dónde soy digo con orgullo «de Ayacucho», adoro a mi querido pueblo»

Sigue nuestro viaje y recorrido para encontrar ayacuchenses, saber de ellos, conocer su presentes, relacionarnos nuevamente en este tiempo de reflexión y replanteos. Esta vez nos vamos a la ciudad de La Plata, para tener un mano a mano virtual con una persona muy querida, hija de un respetado y tradicional matrimonio de nuestra ciudad. Amistosa, pujante, trabajadora, y muy familiera, es un gusto hablar en nuestro diario digital www.ayacuchoaldia.com con Carmen Jaramillo.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

C. J;“Hola gente de ayacuchoaldía. Siempre leo las noticias de mi querido pueblo a través de su página”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

C. J; “Mi nombre es Carmen Jaramillo. Mis padres eran Ignacio Jaramillo y María Luisa Echevarría”.

A. al D; ¿Dónde vivís?

C. J; “Vivo en La Plata hace más de 30 años».

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

C. J; “Acá está ya más relajada la cuarentena, la gente por necesidad o por aburrimiento está saliendo más a la calle”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

C. J; “Yo no tengo ninguna dieta ni mayores cuidados en la comida!! Al contrario estoy haciendo bastantes desarreglos”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

C. J; “Personas fallecidas creo que 8 casos de contagio no estoy muy informada”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

C. J; “Yo trabajo asistiendo a una persona mayor y cuido a mis nietos porque las madres tienen que trabajar. Así que mis días pasan ocupadísima”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

C. J; “Mis cuidados son los indicados: barbijo, lavado de manos, alcohol en gel. Tengo la suerte de no tener que andar en transporte público donde hay más amontonamiento de gente”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

C. J; “Las clases con por internet, mandan tareas y clases virtuales! Así creo que la mayoría de los colegios”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

C. J; “Los negocios están abiertos casi todos, algunos con persianas cerradas porque no lo tienen permitido, pero te atienden igual. El horario para salir es hasta las 20 hs que están abiertos los negocios! Después también por seguridad uno mismo se queda en la casa”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

C. J; “Las indicaciones se cumplen , barbijo y distancia entre las personas”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

C. J; “La gente está un poco cansada de estar encerrada! Sobre todo la gente grande ! Hay gente que está muy sola y la está pasando realmente mal

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

C. J; “Yo extraño mucho mi vida social!! Jajajaja. Extraño ir a Ayacucho a ver a mi flia. Siempre fui muy seguido a mi pueblo!! Ahora desde marzo no voy”.

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

C. J; “Siempre me mantengo en contacto con mis compañeros de la promoción 76 ! Algunos están en Ayacucho, otros no, pero tenemos grupo de WhatsApp y siempre nos estamos comunicando”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

C. J; “Yo de Ayacucho guardo los mejores recuerdos una niñez y adolescencia tan rica en todo sentido!! Nunca puedo decir que soy platense, si me preguntan de dónde soy digo con orgullo “soy de Ayacucho“ adoro a mi querido pueblo! Tengo a todos mis hermanos ahí y me encanta ir”.