Carlos Casares: productores rurales irrumpieron en el Concejo Deliberante por el estado de los caminos

Los productores estaban ilusionados con la posibilidad de una revisión de ese esquema, ya habían reunido más de 650 firmas para apoyar un proyecto que proponía la rebaja, pero poco antes de la reunión del jueves pasado fueron anoticiados de que el proyecto no se debatiría hasta Agosto.

Un grupo de productores agropecuarios y concejales de Carlos Casares discutieron a los gritos por el mal estado de los caminos rurales y el gran aumento de la tasa vial, que lejos de disminuir en el medio de la histórica sequía, aumentó en un 134% a comienzos de este año.

Los productores estaban ilusionados con la posibilidad de una revisión de ese esquema, ya habían reunido más de 650 firmas para apoyar un proyecto que proponía la rebaja, pero poco antes de la reunión del jueves pasado fueron anoticiados de que el proyecto no se debatiría hasta agosto. Indignados, unos treinta productores se acercaron hasta el edificio del Consejo Deliberante de Casares y reclamaron: «¡No nos mientan más!».

Además, la Sociedad Rural local denunció al intendente y las autoridades por realizar un intento de extorsión y amedrentamiento a los productores locales.

“Hemos tomado conocimiento respecto la difusión de un listado de propietarios rurales deudores de la Tasa Vial Rural lo cual lejos de preocuparnos solo pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa el sector agropecuario”, afirmó la Sociedad Rural de Carlos Casares en un comunicado.

“La difusión del mencionado listado es un burdo intento de escrache, intimidando y descalificando a quienes hacen un reclamo luego de una prolongada inundación durante 2022, seguida de una sequía extrema en 2023 que recién comienza a superarse”, afirmaron.

Asimismo, agregaron que «si bien desconocemos al momento quien desde anonimato ha motorizando su difusión, podemos decirle que quizás, quienes no han pagado sean los propietarios que se encuentran sobre alguno de los 500 kilómetros de caminos rurales (30% del total de la Red Vial) que el Municipio no atiende nunca, o quienes durante 4 meses estuvieron totalmente aislados por la inundación, o sea un productor que no pudo enviar a sus hijos al colegio durante la Pandemia”.

N. de la R; Fuente InfoGEI Mg