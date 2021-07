Bonaerenses 2021 – Convocatoria a profes y cronograma de actividades para la etapa local

CONVOCATORIA A PROFESORES/AS PARA CONFORMAR LAS DISTINTAS SELECCIONES MUNICIPALES DE LOS SIGUIENTES DEPORTES Y CATEGORÍAS (MENORES, CADETES Y JUVENILES):

* Básquetbol: Masculino Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Femenino Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

* Cestoball: Femenino Sub 14 y Sub 17.

* Fútsal: Masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

* Fútbol 11: Masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Femenino Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

* Fútbol 5: Femenino Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

* Fútbol playa: Masculino Sub 14 y Sub 16.

* Handball: Masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Femenino Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

* Hockey: Masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Femenino Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

* Rugby: Masculino Sub 14 y Sub 16.

* Softbol: Masculino Sub 14 y Sub 17. Femenino Sub 14 y Sub 17.

* Voleibol: Masculino Sub 13, Sub 15 y Sub 18. Femenino Sub 13, Sub 15 y Sub 18.

Presentarse hasta el lunes 12 de julio en la oficina de Deportes (Casa de la Cultura 2° piso) o consultas al celular 2494-500087.

Cronograma de actividades para la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021

La Municipalidad de Ayacucho, a través de la Dirección de Deportes, comunica que se encuentra definido el cronograma de actividades para la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021, y además quedaron conformadas las fechas de la etapa regional que dará inicio el 18 de agosto y finalizará el 30 de septiembre, en donde Ayacucho será sede de Fútbol 11 masculino, Pelota Paleta y Fútbol Tenis.

Las mismas fueron acordadas en una reunión vía zoom de la que tomó parte el Director de Deportes Prof. Juan Pablo Vicente, y estuvo encabezada por el Director de Juegos Bonaerenses de la Provincia de Buenos Aires Eugenio Achinelly. CRONOGRAMA ETAPA LOCAL:

La etapa local de los Juegos Bonaerenses tendrá el siguiente cronograma. Lugar y horario a confirmar.