Bob Dylan lanzó «Rough And Rowdy Ways» – El primer set de canciones originales en ocho años

Bob Dylan lanzó Rough And Rowdy Ways, el primer álbum de canciones originales del artista en ocho años. El álbum está disponible en varias configuraciones, que incluyen un CD de 2 discos, un vinilo gatefold de 2 LP y digital.

Rough And Rowdy Ways recibió fue aclamado por la crítica tras su lanzamiento y sigue a los singles False Prophet, I Contatin Multitudes y la épica Murder Most Foul de casi 17 minutos, que aparece en su propio disco separado en el paquete del álbum CD.

Sobre el álbum, Alexis Petridis de The Guardian escribió en su crítica de 5 estrellas: «Un testimonio de su eterna grandeza … Rough and Rowdy Ways podría ser el conjunto de canciones más brillante de Bob Dylan en años: los fanáticos pueden pasar meses desentrañando las letras más agudas, pero no necesita un doctorado en Dylanology para apreciar su calidad y poder singulares.»

Michael Simmons, de la revista Mojo, escribió en su reseña de 5 estrellas: «No es simplemente la novedad de las nuevas canciones de Bob lo que ofrece consuelo en este momento de cisne negro, es un conjunto de canciones que proporciona inspiración cuando escasean». Llámalo una vacuna contra las expectativas cada vez más reducidas de la cultura y el consiguiente debilitamiento del espíritu… o simplemente llámenlo buena música … La contradicción siempre ha vivido cómodamente en el trabajo de Bob Dylan, más evidencia del vasto alcance de su visión artística. Lo extraordinario es cómo continúa expandiéndose, conteniendo multitudes en las que nadie más pensó.»

Neil McCormick de The Daily Telegraph escribió en su reseña de 5 estrellas: «Cuando Dylan se embarcó en su viaje musical cuando era joven en los años sesenta, forjó un tipo de canción casi completamente nuevo, abierto y múltiple, que se convirtió en un nuevo tipo de estándar … canciones que desafían su propio mito, cambiando la perspectiva entre sus puntos de vista idiosincrásicos sobre el mundo y los puntos de vista del mundo sobre él. Casi 60 años después de haber escuchado de él, el viejo cantante de protesta todavía está componiendo himnos extraordinarios para nuestros tiempos cambiantes.»

Rob Sheffield de Rolling Stone escribió en su reseña de 4.5 estrellas: «Rough and Rowdy Ways es su primer lote de canciones nuevas en 8 años, y es un clásico absoluto: tiene la majestuosidad sombría de los álbumes de Dylan de los últimos días como Modern Times y Tempest , sin embargo, va más allá de ellos, aprovechando aún más los misterios cósmicos de los Estados Unidos … su vitalidad creativa sigue siendo sorprendente, y un poco aterradora … Pero se niega a descansar en su leyenda. Mientras el mundo sigue tratando de celebrarlo como institución, precisarlo, incluirlo en el canon del Premio Nobel, embalsamar su pasado, este vagabundo siempre sigue escapando. En Rough and Rowdy Ways, Dylan está explorando terreno que nadie más ha alcanzado antes, pero sigue avanzando hacia el futuro «.

Sam Sodomsky, de Pitchfork, escribió en su reseña de 9/10: «Seis décadas después de su carrera, Bob Dylan ofrece un magnífico y meticuloso álbum. Es el raro álbum de Dylan que pide ser entendido y llega a conocer a su audiencia … un registro magnífico y meticuloso. La letra es sorprendente, lo suficientemente densa como para inspirar un plan de estudios, lo suficientemente inteligente como para citar como proverbios

– y más –«.

Rough And Rowdy Ways, de 10 tracks, es el primer álbum de nuevas canciones de Bob Dylan desde que se convirtió en el único compositor que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016; un premio que le otorgó la Academia Sueca «por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense». Lanzó siete álbumes de estudio en los últimos 23 años; un período creativo que también incluyó la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, «Things Have Changed», de la película Wonder Boys, en 2001; «Chronicles Vol. 1″, que pasó 19 semanas en la lista de best sellers del New York Times, en 2004, y recientemente fue nombrada la mejor memoria de rock de todos los tiempos por Rolling Stone. Recibió el Officier de la Legion d’honneur en 2013, el Premio de Música Polar de Suecia en 2000, un Doctorado de la Universidad de St. Andrews en Escocia y muchos otros honores.

Bob Dylan vendió más de 125 millones de discos en todo el mundo. Rough And Rowdy Ways es el 39º álbum de estudio del artista.