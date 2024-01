Autos con historia – Alcre; Fue fabricado por la empresa SAICFI, de Paraná, Entre Ríos, entre 1961 y 1962

Alcre

El Alcre fue fabricado por la empresa Alcre SAICFI, de Paraná, Provincia de Entre Ríos, entre 1961 y 1962. No existen datos confiables sobre el número de unidades producidas, pero se estima que deben haber sido muy pocas. El motor era Heinkel y la carrocería original.

La Historia del Alcre

La empresa Alcre SAICFI fue constituida, bajo la presidencia de Alberto Credidio, para la producción de motores eléctricos y de explosión, dínamos, generadores, equipos de refrigeración y aire acondicionado y máquinas rotativas de soldadura. Pero como tantas otras compañías, vieron en la situación abierta por la política de promoción de la industria automotriz lanzada por el presidente Arturo Frondizi, una interesante oportunidad de hacer negocios. Así que los directivos de la firma se apresuraron a formular la correspondiente autorización para fabricar un automóvil ante la Secretaría de Industria y Minería, la que por resolución 312 del 11 de diciembre de 1959, aprobó el plan de producción presentado por Alcre.



Mientras tanto, Alcre había establecido algunos acuerdos con las firmas Heinkel DgmbH, de Göppingen, y Bellino y Cía, también registrada como compañía alemana en la misma ciudad, las que se comprometieron a invertir en el proyecto la cifra de 1.200.000 dólares cada una. Dicho plan de inversión fue también aprobado por el gobierno, mediante decreto del poder Ejecutivo nacional 2256/60, el 2 de marzo de 1960. Formalizados los aspectos legales y financieros, la sociedad adquirió dos propiedades integradas con una superficie total de 100.000 m², incluidos 2.000 m² de galpones, en la localidad de Bajada Grande, Paraná, en la provincia de Entre Ríos.



En cuanto al automóvil, éste surgió de la unión de los motores Heinkel y las carrocerías desarrolladas por Bellino. Se fabricaron dos modelos. Uno era el Alcre Susana 500, un pequeño sedán de dos puertas y 3,42 metros de largo, equipado con el motor Heinkel de dos tiempos (en un sólo bloque con caja y diferencial), dos cilindros inclinados en línea, 452 cm³ y 18 HP a 4.000 rev/min. Su chasis estaba formado por un larguero central tubular con dos travesaños en los cuales se sustentaba la carrocería y otros dos en los que anclaba la suspensión delantera y trasera. La tracción se producía sobre las ruedas traseras. Con la potencia mencionada y un peso de 880 kilos, el Susana alcanzaba una velocidad máxima, según especificaciones de fábrica, de 100 kph. El consumo, por su parte, era de 6,1 litros cada 100 km.



El otro modelo de la línea Alcre era el Sport Luís 700, un agradable coupé convertible de dos asientos (además de otro “de fortuna” detrás) impulsado por un motor de tres cilindros de dos tiempos, 677 cm³ y 32 HP a 4.500 rev/min. El chasis mantenía el mismo esquema del Susana y la carrocería parece que era metálica con guardabarros, capó, baúl y puertas de plástico. Este modelo alcanzaba, también según la fábrica, 130 km/h.



No parecen haber sobrevivido unidades de estos autos, y no existen certezas sobre su tránsito por el mercado local. Según datos más o menos oficiales, el coche apenas se fabricó entre fines de 1961 y algún momento de 1962, ya que no figura en las listas de precios de 1963. Tampoco se cuenta con datos precisos sobre su producción, aunque en este caso (como en otros) cabe recordar que las empresas habitualmente “inflaban” las cifras para mantenerse dentro del Plan de Promoción del gobierno.

N. de la R; fuentes propias y de Coches Argentinos.