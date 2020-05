Ana María Fourquet desde MdP;»Ayacucho es mí lugar, me genera recuerdos, vivencias hermosas y siempre es lindo volver»

En estas horas tan lindas para nuestro diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar muy cerca de nuestro 9no aniversario en la web, tenemos la oportunidad de saber de la vida de otra ayacuchense, perteneciente a una querida familia local, que mantiene fuertes lazos con ella y de amistad con nuestra comunidad. Hace unos días hablamos con uno de sus hermanos, Juan.. Es muy grato este reencuentro con Ana María Fourquet, quien reside hace años en Mar del Plata, donde formó su hermosa familia.

A. al D:¿Hace cuánto te fuiste de Ayacucho?

A. M. F;”Holaaaaa!!!!!Me fui de Ayacucho hace 32 años, cuando egresé de la escuela secundaria ,en La Escuela Nacional Normal Superior de Ayacucho, para continuar mis estudios. Decidí estudiar Licenciatura en Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Comportamiento en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En ésta ciudad, conocí a Daniel, que es el que hoy es mi marido y gran compañero de vida, llevamos 22 años juntos y formamos nuestra familia. Tenemos tres hijos, Manuel de 19 años, Tomás de 17 años y Mateo de 13 años”.

A. al D: ¿Dónde vivís y a qué te dedicas actualmente?

A. M. F;”Vivo en Mar del Plata, ciudad que me radiqué cuando terminé de estudiar. En un primer momento no me dediqué a mi profesión , me aboqué a un proyecto familiar y a la crianza de mis hijos. Después seguí estudiando y realicé la Capacitación Docente en el Instituto Pablo VI, de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente trabajo en la Escuela Especial 507 “Villa 9 de Julio”, y formo parte del Equipo Técnico de la Institución desempeñándome como Terapista Ocupacional. En dicho establecimiento asisten niños con discapacidad intelectual, con una franja etaria, entre 6/7 hasta los 14 años y posee un servicio agregado de TES (niños con Trastornos Emocionales Severos), trabajo que me gratifica y me gusta muchísimo”.

A. al D:¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están ?

A. M. F;”La realidad de nuestra ciudad , continuamos en cuarentena, aunque al flexibilizar la apertura de varios comercios, hay mayor actividad y circulación de vehículos y personas. Los comercios funcionan con horarios más reducidos y con los protocolos establecidos .La cuarentena hoy no es la misma que al inicio. Yo vivo en la zona norte de la ciudad, en un barrio muy tranquilo, hay controles policiales, pero estos se intensifican en las zonas céntricas de la ciudad”.

A. al D:¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A. M. F;”En la ciudad de Mar del Plata, al día de la fecha 15 de mayo , la Municipalidad ha confirmado que la situación epidemiológica actual es, dos personas fallecidas(al inicio de la pandemia), ocho personas afectadas y con tratamiento por Covid19,de las cuales seis son personal de la salud, y veintiocho casos están siendo estudiados, aguardando los resultados de los testeos”.

A. al D:¿Cómo es un día de ustedes hoy?

A. M. F;” Un día nuestro en cuarentena , debe ser similar al de muchas personas que estamos atravesando situaciones que se asemejan . Yo al no poder ir a la escuela, trabajo desde casa, y nos mantenemos en contacto con los alumnos , docentes y sus familias , a través de la red social whatsapp y video llamadas. Realizamos reuniones por zoom con los docentes , directivos también . Trabajar así, es más complicado ya que uno estaba acostumbrado a trabajar de manera presencial con los chicos. Ahora debido a la situación que atravesamos, se sigue manteniendo el vínculo con ellos a través de las redes y el apoyo incondicional de sus familias.

Si bien ésta modalidad de trabajo no es la ideal, hacemos todo y más para acompañar a toda la comunidad educativa con nuevas modalidades y forma de trabajo , adaptándonos a las realidades sociales y contextos de nuestros alumnos.

Mis hijos continúan sus estudios desde nuestra casa, y para asegurar su continuidad pedagógica, las Instituciones en la que ellos asisten poseen una plataforma virtual, en la cual los alumnos pueden acceder, bajar los contenidos, trabajos prácticos, evaluativos, videos explicativos de sus profesores y a esto se le suman las clases por la plataforma zoom.

El Día a Día ha cambiado, de tener nuestras obligaciones, trabajo, actividades y compromisos pasamos a estar dentro de nuestra casa, situación que lleva a modificar los horarios, tanto de descanso como de los horarios de las comidas, todo se altera. Hay mayor consumo de las pantallas (desde los celulares, compu, play), Pero es la forma y manera que tienen mis hijos de mantenerse en contacto con amigos, escuela y otras actividades que realizaban. A pesar del tiempo de confinamiento que llevamos, mi familia lo está sobrellevando muy bien, aunque en muchas situaciones desean encontrarse de nuevo con la rutina y la vida que llevaban antes de la pandemia. Si bien nosotros somos muy familieros, se disfruta mucho estar y compartir más tiempo juntos”.

A. al D:¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

A. M. F;”En relación a los protocolos en Mar del Plata, el uso de barbijo es obligatorio tanto para circular en la vía pública o al ingresar a los diferentes lugares. Muchas personas también incorporaron la protección en las manos, se mantiene el distanciamiento social y en muchos locales ingresan número reducido de personas, y te obligan no solo mantener la distancia, sino también colocarse alcohol en gel o guantes descartables. Con respecto a las Clínicas o lugares donde se realizan controles médicos, odontológicos, etc., los profesionales se manejan con un protocolo estricto y el uso de los kit para protección(médico-paciente)son obligatorios. En relación a las consultas médicas, piden a la población no acercarse a las clínicas, solo por temas que sean urgencias o tratamientos prolongados, o pacientes que requieren controles. La prevención y protocolo también se implementan en el transporte público de la ciudad”.

A. al D:¿Cómo hicieron con las clases, están paralizadas?¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

A. M. F;”Las clases no están paralizadas, como te decía anteriormente, las clases continúan desde nuestra casa, en otro contexto y con nuevas modalidades de aprendizajes, en donde cada Institución establece e implementa su s formas ( algunas de manera virtual, otras a través de módulos )para garantizar la continuidad pedagógica de todos sus alumnos”.

A. al D:¿Qué negocios están abiertos?

A. M. F;”La mayoría de los negocios que están abiertos en Mar del Plata, son los que autoriza el gobierno y el municipio .Al principio de la cuarentena había mayor restricción, solo estaban autorizados aquellos comercios cuyos rubros eran, alimenticios, farmacias, ferreterías, kioscos, estaciones de servicios , casas de comidas, (solo delivery), después de casi dos meses de confinamiento se han incorporado en forma pausada otros rubros , respetando los protocolos establecidos”.

A. al D:¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado?

A. M. F;”Las indicaciones y cuidados que implementamos son las que estamos aplicando todos. Entre ellas la higiene de manos en forma frecuente, evitar el contacto en los ojos, nariz, boca. Usar el barbijo cuando salimos de nuestra casa, el uso de alcohol en gel, si bien el lavado de las frutas y verduras era algo que realizaba habitualmente, ahora se intensificó más, como así también el repasar todos los paquetes de alimentos antes de ser guardados. En casa la lavandina está a full y por supuesto el distanciamiento social, evitando salir solo si es necesario, ya sea para realizar compras, trámites urgentes o tenga que ir a la Escuela”.

A. al D:¿Cómo actúa la gente, pensas que toma conciencia de lo que vivimos ?

A. M. F;”Esta pandemia producida por el virus Covid 19 nos sorprendió a todos, hay muchísima incertidumbre de lo que va a pasar, la forma en que se transmite como el daño que produce genera preocupación, más aun cuando uno tiene familiares de riesgo. Hoy ya con casi dos meses de confinamiento, las personas en la ciudad , por un lado toman conciencia, los recaudos y cuidados necesarios, pero por otro lado se ha observado que otra parte de la población frente a la prueba piloto que realizó el intendente de Mar del Plata, el fin de semana pasado a fin de activar la actividad económica de los comercios, salió a las calles como si nada estuviera pasando, no tomando conciencia de lo que estamos viviendo”.

A. al D:¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia ?

A. M. F;”Se extrañan muchísimo los afectos. Me gusta mucho ir a Ayacucho, allá viven personas que quiero, parte de mi familia, mi mamá, hermanas, sobrinos con sus familias, tías, amigas y personas que aprecio mucho. Si bien hace tiempo que me fui, siempre que puedo regreso., y cuando voy disfruto de comidas y reuniones familiares , encuentros con amigas.

A. al D:¿Qué recuerdos, afectos guardas de nuestra ciudad?

A. M. F;”Para mi Ayacucho es mi lugar, siempre está presente y es parte de mi vida, guardo los mejores recuerdos porque es el lugar donde nací, me crié, tuve una hermosa infancia y adolescencia, donde tengo gran parte de la familia y afectos. Como olvidar los veranos con mis hermanos en el Aero Club, la Fiesta del Ternero, fiestas con mis padres en familia y las salidas con mis amigas del alma que a pesar del tiempo y distancia sigue nuestra amistad. Ayacucho me genera muchos recuerdos y vivencias hermosas, siempre es lindo VOLVER!!!!! GRACIASSSS!!!!”.