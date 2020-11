Almeyda: «Si me dan la selección, vuelvo nadando»

El DT de San José Earthquakes de Estados Unidos, Matías Almeyda, aseguró que vendría «nadando» al país si le ofrecen el seleccionado argentino, aunque apoyó la gestión de Lionel Scaloni.

«Si me dan la selección vuelvo nadando. Hoy hay un entrenador, me encanta que se agarre de ese sillón porque es un lugar donde queremos estar todos; es el único lugar adonde vuelvo nadando», manifestó Almeyda en ESPN.

Almeyda no es la primera vez que emite semejante declaración, pero reiteró su deseo: «Ya me propuse para la selección, pero no estuve en ninguna lista. Ahora es tiempo de apoyar».

El exDT de River confirmó que tiene contrato por dos años con San Jose, eliminado recientemente en playoff de Major League Soccer, y rechazó cualquier posibilidad de regresar al país. «No pienso volver a la Argentina», aseguró Almeyda.

El «Pelado» también recordó su paso por River como entrenador que significó su bautismo de fuego con el histórico ascenso en la temporada 2011/2012.

«A River le di el alma y con eso muero tranquilo. El don de la aceptación es algo muy lindo que puede tener un ser humano, de aceptar lo que le toca y no querer modificarlo, no sé quién arma las listas (de posibles sucesores de Marcelo Gallardo), pero por al grandioso River Plate di el alma y con eso muero tranquilo», afirmó Almeyda.

«Solo me gustaría entrar a la cancha para jugar los últimos siete minutos. Siempre soñé con retirarme como la mayoría de los jugadores», enfatizó el ex volante de River.

N. de la R; fuente Télam.