Algo para recordar: el inicio del camino hacia la gloria del Futsal argentino

Argentina, Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Japón, Indonesia, Uruguay, Guatemala, Malasia, Irán, Uzbekistán e Inglaterra tomaron parte del certamen. Por la asistencia y calidad de Selecciones la competencia fue muy valorada. El torneo para Argentina fue un paso de preparación para la Copa América, que disputó este mismo año en Paraguay.

Diego Giustozzi, consagrado campeón como técnico en Colombia 2016, integró aquel plantel y así recuerda el torneo:

“Fue un gran torneo, el país, la hotelería, el estadio, la cantidad de público, era un gran torneo, nosotros, como selección, veníamos desde 1997, 1998, formando un nuevo plantel, un equipo de jugadores jóvenes, que ya empezábamos a viajar juntos a Europa, a jugar en clubes de allá, algunos jugadores que tenían dos o tres mundiales encima, cuarenta o cincuenta partidos internacionales, llegábamos al 2003 con un grupo que, hasta el 2008, hizo cosas importantes pero fue ese día, en esa final ante Brasil, que se formó un grupo que se convenció de que podíamos ganar”.

Era la primera participación argentina en el torneo jugado en la península malaya, que tenía como antecedentes tres ediciones jugadas en Singapur, en 1997, 1999 y 2001, y que habían consagrado España, Brasil y España, respectivamente.

Así recuerda el momento Rodrigo Petillo, otro de los integrantes de aquel plantel.

“Ese torneo fue un puntapié inicial, ahí supimos que podíamos más, la mayoría estábamos jugando en Europa, con dos mundiales jugados, fuertes a nivel mental, le podíamos hacer pelea a cualquiera, nos faltaba táctica pero mentalmente y emocionalmente estábamos preparados, éramos fuertes, sabíamos que podíamos, la mayoría vivíamos de esto y entrenábamos fuerte, eso era un plus, nos decíamos: ‘muchachos, estamos para ganar, estamos para pelearlo, a nuestra manera, con nuestras ideas, porque no teníamos muchas armas tácticas pero teníamos un carácter y una fuerza mental increíble´, en ese torneo a nivel mental estábamos muy fuertes”.

La final ante Brasil

Tras una fase de grupos con victorias sobre Indonesia y Japón y una gran semifinal contra Irán, Argentina llegaba a la final para definir el torneo, ante Brasil, con un historial claramente a favor de la verde amarilla.

Así cuenta aquel partido Diego Giustozzi:

“Llegamos a la final después de un partido durísimo, quizás en broma pensábamos ‘otra vez Brasil’, pero, interiormente, sabíamos que estábamos en un buen momento como para ganar, en esa final fuimos con esa mentalidad, hicimos un buen primer tiempo, de menos a más, nos pusimos por delante 2-1 (con goles del propio Giustozzi y el capitán, el Gallego Sánchez), en el segundo tiempo ellos dominaron y se pusieron 2 a 2, tuvimos una para definir, una pelota del ‘Chelo’ Giménez que pica por sobre el arquero y pega en el travesaño y, después, el suplementario, y ahí lo ganamos, fue una final increíble, había 15mil personas, Brasil con una selección de recambio pero que tenía jugadores importantes a nivel mundial, fue la primer victoria sobre Brasil y creo que eso va a quedar en el recuerdo de toda la gente”.

Tiempo suplementario y gol de oro

Y la victoria se consumó con gol de oro, cuando comenzaba el tiempo suplementario, una “guapeada” de Esteban González, que fue a atorar la salida del arquero brasilero, el que, en su rechazo, haría rebotar la pelota sobre el argentino y hacia su propia valla.

“Yo había observado que cuando la pelota iba hacia el arquero el tardaba en rechazarla -nos cuenta González-, el técnico me había pedido que no vaya a presionar, pero el grupo lo sentía así y yo le había dicho al Galle Sánchez ‘en una me voy a arriesgar’, y justo se da la jugada, la primera del suplementario, se la dan al arquero y yo, que venía en velocidad, vi que llegaba, así que fui a presionarlo, vi que llegaba pero no imaginé ahí que nos iba a dar la victoria y una de las alegrías más importantes que tuvo la Selección, fue el primer triunfo importante y es un hermosísimo recuerdo”

El equipo, el grupo

También el capitán, Carlos Sánchez, destaca la importancia de aquel grupo, que luego ganaría la Copa América en Paraguay y clasificaría a la Copa del Mundo donde alcanzaría un cuarto puesto.

“Asumí como capitán en 2001, después de Guatemala, ese fue el primer torneo que ganamos y fue con un grupo increíble. Era un grupo que se venía formando desde el 2000, varios veníamos jugando juntos hacía tres o cuatro años, desde las Eliminatorias para el Mundial. Fue un torneo increíble.

Marcelo Lombardini se desempañaba como preparador físico de aquel plantel: “eran años duros, el deporte no era lo que es ahora, los horarios, la manera de entrenar, eran totalmente diferentes, no teníamos el Predio de AFA y entrenábamos en Racing, el CENARD o Boca, cuando teníamos disponible el lugar. Se formó un gran equipo, una selección con jugadores que casi todos luego fueron a jugar a Italia, la mayoría de los jugadores en 2003 ya jugaban allá, con otro ritmo de competencia y entrenamiento, y eso era una ventaja. Era un grupo de jugadores excelentes, fuera y dentro de la cancha”.

Juan Pablo Cabral, jugaba en Boca Juniors, recuerda de la misma forma al plantel: “Yo era el más joven del equipo, tenía 23 años y ya venía siendo citados desde hacía dos años, en aquel torneo todos jugaban en el exterior, apenas Mandayo, Corazza y yo estábamos jugando en el país, ese equipo fue una experiencia increíble, un plantel con grandes jugadores”.

Era julio de 2003, a poco más de quince años del primer torneo de AFA (1986) y a catorce del debut en la primera Copa del Mundo, Holanda 1989, donde Argentina escribía una de sus principales páginas de gloria en la disciplina.

El plantel y delegación argentina en Malasia

Así estuvo conformado el plantel y cuerpo técnico de aquel equipo:

Javier Guisande

José Mandayo

Leandro Planas

Diego Giustozzi

Esteban González

Hernán Garcías

Juan Pablo Cabral

Carlos Sánchez

Gustavo Barona

Rodrigo Petillo

Marcelo Giménez

Sebastián Corazza

DT Fernando Larrañaga

AC Fabián López

PF Marcelo Lombardini

Administrativo: Gustavo Lorenzo

Presidente de la delegación: José Lopolito

N. de la R; fuente AFA.