Agustín Alberro desde MdP;»Yo creo que todo lo que se está haciendo es necesario, y estamos viendo los resultados».

Nuestro recorrido sigue, y en esta oportunidad volvemos a la feliz. Vamos a mantener un ida y vuelta virtual con un buscavidas, que es profesor, actor, vendedor de ollas (si, si corresponde a esta nota), actor, y un emprendedor nato. Hijo de un querido matrimonio de nuestra ciudad, y que mantiene por ello también un fuerte sentido de pertenencia con nuestra ciudad, así como muchísimo amigos. Hoy el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar dialoga con Agustín Alberro.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

A. A; ”Buenos días! Y el agradecido soy yo, por esta sorpresa que nunca me hubiera esperado!! Que me fui de Ayacucho ya son casi doce años. Vivo con mi marido Diego, mi hija Josefina y nuestros dos perros Magui y Santi”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

A. A; Mi papá es Mario Alberro, un apellido bien de campo, de hecho mi hermanos Joaquín y Santiago siguen dedicándose a eso. Mi mamá es Elena Cabadas, docente, inquieta, hija de Antelia, que muchos habrán conocido en algún paso por el Registro civil ya que trabajó ahí por muchos años, y de Mario, quién fue compañero de bandoneón en su juventud de su cuñado de Raúl Dimenna”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

A. A;»Yo vivo en Mar del Plata. Tengo varias actividades, como músico, actor, mimo me muevo bastante entre los teatros de la ciudad, hasta hace un par de años me dediqué a dar clases de música en distintos colegios ya que en Ayacucho me recibí de Profesor de Música en la EMEAI, pero actualmente mi actividad es otra totalmente distinta. Soy emprendedor de ESSEN (si si, aunque te parezca loco son las ollas en las que estás pensando), como Ejecutivo Senior lidero junto a Diego (mi pareja), una red de 60 emprendedores de todo el país”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

A. A; «La ciudad ha cambiado mucho. Nosotros vivimos en una zona que, si bien no es en el centro de la ciudad, tiene bastante tránsito, por Playa Grande, y la verdad que es notorio como ha disminuido el movimiento de gente. Lo más impresionante fue ver las playas desiertas desde el balcón de casa el primer fin de semana largo que tuvimos ya en período de cuarentena. A veces pasan horas sin que circule ningún auto por la zona, muchos locales cerrados, colas en los supermercados, en resumen, una gran reducción de movimiento”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

A. A; «La verdad que no, como nuestro trabajo está relacionado con la comida en gran medida, nos hemos pasado la cuarentena cocinando, probando recetas, cocinando para todo el edificio! Así que no necesito aclarar que hemos aumentado de peso. Además que por una cuestión de espacios y tiempos tampoco tenemos demasiada actividad física, yo extraño particularmente salir a correr por la costa que era mi momento de dispersión”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A. A; «Al día de hoy, según la información, en Mar del Plata se pueden contar 36 casos confirmados de COVID 19, de los cuales hay que lamentar dos fallecidos, 28 personas que ya lograron recuperarse y 6 que están en tratamiento. Más allá de que existen una decena de pacientes en estudio, de los cuales se esperan los resultados de los exámenes, la ciudad lleva casi una semana sin sumar nuevos casos confirmados”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

A. A; “Lo primero que se hace al empezar el día es el paseo de nuestras dos mascotas, barbijo, guantes, bolsitas, correas, y a la calle. En los primeros días solo realizábamos una vuelta de manzana tal cual establecía el protocolo, ahora ya estamos haciendo paseos un poco más largos hasta el parque. Al regresar, limpieza de patitas, desinfección de manos, cambio de ropa…Toda una rutina, luego de eso generalmente salgo a hacer las compras, para nosotros o para algunos vecinos, ya que en el edificio viven una chica sola con sus dos hijos pequeños y una señora mayor que tiene a su familia en otra ciudad por lo que no cuenta con la ayuda de nadie, así que las asistimos nosotros. Y después a trabajar, como nuestra actividad es vía internet y lo hacemos desde casa, no cambió mucho la rutina laboral con la cuarentena. Si es una semana en la que estamos con mi hija, se van haciendo pausas para jugar o hacer las tareas del colegio”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

A. A; Cada vez que salimos a la calle lo hacemos de a uno, es con barbijo, manteniendo el distanciamiento con los demás, respetando las colas para ingresar en los mercados. Al volver al edificio nos desinfectamos las manos antes de entrar al ascensor, y luego en casa repetimos esto. También decidimos, con la mamá de mi hija, cambiar los horarios. En vez de trasladar a Josefina dos o tres veces en la semana como hacíamos siempre, ahora pasa una semana con nosotros y una semana con su mamá. De esta manera la exponemos menos”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

A. A; Josefina está en quinto grado, y todos los días hacemos tareas. Al principio costó un poco acostumbrarse, pero ahora ella maneja perfectamente la plataforma por la que les envían las actividades, y al momento de completarlas lo hacemos lo más divertido que podemos. La situación me ha posibilitado estar más presente en su continuidad pedagógica”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

A. A; “En nuestro barrio están los supermercados, despensas, kioscos y farmacias hasta las 19 hs. A partir de ese horario ya todos los locales están cerrados”.

A. al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

A. A;”Reducir las salidas en auto a lo mínimo indispensable, al salir a la calle se usan todas las medidas de protección necesarias, y al regresar la desinfección de todo lo que traemos de afuera. Cuando nos cruzamos con vecinos del edificio en la entrada o el ascensor solo se saluda con un HOLA y ya no como era antes, eso creo que fue lo que más costó al principio, no extender la mano o darnos un beso como estamos casi todos acostumbrados”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente…¿Qué te parece a vos y tu entorno?

A.A;”Yo creo que todo lo que se está haciendo es necesario, y estamos viendo los resultados. Gente en contra siempre va a haber, y gente que piense que es una exageración también, pero por algo nuestro país no está manejando los números que podemos ver en aquellos lugares donde no se tomaron los recaudos necesarios a tiempo”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que se tiene dimensión de lo que vivimos?

A. A; “Acá si, en lo que podemos ver en nuestro entorno cercano si, se nota, hay menos gente en la calle, los que se ven en su mayoría usan barbijo o máscara, nadie se queja porque ahora hay que hacer fila para entrar en cualquier lugar, se respetan las distancias, yo creo que en su mayoría la gente tiene dimensión de lo que pasa”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

A. A; “Lo que más se extraña por supuesto son los mates y las cenas con amigos, las visitas de la familia, el abrazo cuando nos encontramos con un conocido en la calle. Aunque hoy más que nunca seguimos conectados gracias a los celulares y el montón de aplicaciones que hay para hablar, nos falta ese contacto al que estamos tan acostumbrados los argentinos”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

A. A; “No somos de salir mucho de casa, por ahí los viajes más seguidos son a Ayacucho a ver a mi familia porque estamos cerca. La familia de Diego está en Capital y en Carlos Casares, y ahí viajamos menos por la distancia. Pero si somos muy visitados por nuestras familias, y es ahí donde notamos la diferencia”.

A.al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

A. A; “Si claro! Por suerte tengo varios amigos de mi infancia que también viven acá en Mar del Plata, así que nos vemos seguido. Pero por supuesto también tengo amigos viviendo en Ayacucho y en otras ciudades también con quienes mantengo el contacto”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

A. A; “Uff! Son tantos que no se por dónde empezar!! Cada vez que vamos para Ayacucho hago lo mismo, salgo en el auto, solo, a recorrer las calles, a pasar por esos lugares que me traen algún recuerdo, y ahí me doy cuenta de que en cada esquina del pueblo hay un recuerdo guardado. El recorrido que hacía hasta la escuela 1, los días enteros en la Escuela Municipal cuando estudiaba, la visita de los domingos al cementerio con la abuela, el helado del sábado a la tarde en la plaza Colón, las noches de verano en la plaza San Martín, el olorcito a leña de las noches de invierno, el perfume de los jazmines cuando empezaban a florecer…y seguiría! Pero no quiero hacerla más larga! Un abrazo grande y mi cariño a todo Ayacucho”.