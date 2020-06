Graciela Teresa Campos García desde MdP: «Ir a Ayacucho es una caricia al alma, y hace menos pesada la nostalgia».

Ya estamos en el mes de Junio, y se cumplen más de 70 días de cuarentena y arribamos a la nota Nro. 150 en esta sección. Nos llaman y nos contactamos con más y más ayacuchenses por el país y el mundo. En esta ocasión nuevamente nos encontramos en la feliz, para hablar virtualmente con una luchadora, trabajadora incansable, que hoy disfruta de sus hijos y con “un enorme sacrificio” cuida a su hermoso nieto Gaspar de 3 años. Para el diario www.ayacuchoaldia.com.ar es un gusto visitar a Graciela Teresa Campos García.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho…

G. T. C. G;”Hola buen día !! Gracias por contactarme. Me fui de Ayacucho en el año 1983. Primero estuve en La Plata, 3 años en Junín Pcia de Bs As y desde el año 1987 estoy en Mar del Plata”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

G. T. C. G;”Mis padres Carlos V. Campos (trabajaba en el Banco Nación) y mi madre «Negra “García, (pongo así, porque los que la conocían la identificaran seguramente). Vivíamos en el famoso y querido barrio El Perejil. !!!!”

A. al D; ¿Dónde vivís, a qué te dedicas y como se compone tu familia?

G. T. C. G;”Vivo en Mar del Plata, mi familia se compone de dos hijos Esteban y Sebastián, Yo estoy jubilada desde hace 9 años. Trabajé 37 años Banco Pcia de Bs As.”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

G. T. C. G;”La ciudad está desconocida, por el Coiv19. Hemos alterado nuestras vidas. Haciendo cuarentena, no tenemos todavía autorización para salir, solo compras cerca del domicilio. Estoy dándole una mano a mi hijo que tiene un niño, Gaspar y él y su señora Belén trabajan, tiene 3 añitos. Por lo tanto me quedo con él”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

G. T. C. G;” La gente se cuida mucho, con tapa bocas y cuidando distancia social, las compras llevan un poco más de tiempo realizarlas, pero con educación y en paz se vive. Al día de hoy tenemos 36 contagiados, 23 recuperados y 2 fallecimientos”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

G. T. C. G;” De a poco se están autorizando diferentes rubros de actividad. Por supuesto a la costa no podemos concurrir. Esta semana , la última de mayo habilitaron kinesiología, psicología, indumentaria, etc.”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

G. T. C. G;”La educación se desarrolla por videollamadas, mi nieto tiene con su maestra Alina todas las semanas, una charla de 15 minutos y realizamos tareas que nos envían. Muy divertido!!! Aunque los niños sienten la falta de compartir con sus pares”.

A. al D; ¿Mantenes contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

G. T. C. G;” Me encanta ir a Ayacucho, tengo primas, mi hermana Hilda y su esposo Raúl. Voy de vez en cuando a estar con ellos y cuando mis ex compañeros del secundario (promo 74) me convocan, allí voy. Siempre es una caricia al alma los reencuentros y charlas. Recorrer sus calles y encontrarse con gente conocida es muy agradable y hace menos pesada la nostalgia”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

G. T. C. G;”Siempre estará en mi corazón y recuerdo mi lugar se origen. Con los que me ayudaron a ser una mejor persona. Gracias !! Un abrazo a todos”..