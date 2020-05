Sintel Net: la solución al gran consumo de Internet en plena Pandemia

La Pandemia del Covid nos genera notables consecuencias en todo sentido y también ha logrado cambiar nuestras costumbres y usos. Uno de los aspectos más repercutidos es sobre el aumento en el consumo de Internet.

Así nos lo explica el Ingeniero Electrónico “Fito” Colavita, titular de la empresa local Sintel Net, proveedor de Internet a través de Fibra Óptica, quien nos brindó un acabado detalle sobre los usos que estamos haciendo de manera desmedida y cuáles son las formas para poder mantener una buena calidad de servicio, buscando que arribe con buena calidad a todos los integrantes de la casa.

Colavita señala que “en Ayacucho como en el resto del mundo, el uso de la red global o Internet, se ha incrementado en un 250% por la pandemia, es un valor enorme para el crecimiento del consumo en cualquier tipo de servicio, y utópica su inmediata resolución, ya que se necesitan recursos técnicos y humanos, sin posibilidad debido a la pandemia”.

También explica que “Actualmente, los mayores nodos de interconexión del mundo se ubican en tan sólo cuatro países: Estados Unidos (Nueva York y Virginia), Alemania (Frankfurt), Holanda (Amsterdam) y Reino Unido (Londres). Es desde estos centros neurálgicos donde el resto del mundo se conecta a internet mediante la red de fibra óptica global que cruza por todo el planeta de forma submarina”.

En su desarrollo sostiene que “Los cables submarinos forman parte de un enorme tendido de cables que conectan a todos los continentes entre sí. Esta red de cables de fibra óptica recorre el planeta por vía submarina permitiendo que el tráfico de Internet pueda circular libremente y a gran velocidad. Diferentes empresas privadas están a cargo de su tendido y mantenimiento, y son las que ofrecen ese ancho de banda a los carriers locales, como Arsat en Argentina y a su vez SinteNet en Ayacucho, entre otros” explica el Ingeniero Colavita.

Reconoce que es un tema muy técnico pero lo simplifica de manera más que didáctica explicando que “A modo de ejemplo, en Argentina existen varios datacenter o grupo de servidores. Ante la Pandemia, surge una pregunta: ¿Por qué es muy difícil de responder a tanta demanda ya? Un datacenter contiene 5.000 computadoras o servidores con un consumo muy grande de energía. Esta empresa seguro tiene planeado un crecimiento programado donde de forma previa irá incorporando, pero es totalmente imposible un crecimiento en servidores para más del 250%, más todo el recurso humano que se necesita” esgrime.

“Por tal motivo los primeros días de la pandemia, Internet a nivel global colapsó, generando que se dieran directivas para que los servidores de Netflix y Youtube redujeran su calidad de imagen. Las medidas que hemos tomado todos, desde los grandes Carriers hasta nosotros como distribuidor, es hacer lo mismo en el hogar. Esto implica hacer un uso controlado del consumo, entre todos los habitantes de la casa en dispositivos que en promedio están en el orden de 5 a 10, al incluir todos los celulares, tablets, televisores y otros dispositivos de juegos” continúa detallando.

Sobre las medidas adoptadas en SintelNet, nos dijo que “estamos apuntando a ello, y por eso hoy estamos con fibra óptica de alta capacidad de hogar, para lo cual mantenemos un vínculo de información que realiza este control de forma electrónica con un óptimo resultado, permitiendo que todos los habitantes del hogar disfruten de Internet”.

Bien se sabe que hay 3 aplicaciones, principalmente, que congestionan la red: Netflix, Youtube y la Play Station. “Todos los sistemas de video o streaming, si están en calidad automática sobre el resto de los dispositivos, consumen más datos ya que éstas aplicaciones estarían consumiendo toda la capacidad” acota Colavita.

Dado que estamos mucho en casa y miramos series o películas de Netflix, Colavita sugiere ingresar a internet con la computadora, acceder al usuario y contraseña, (datos que tiene el que paga la cuenta) y en la sesión dirigirnos a la parte superior derecha y elegimos cuenta. Allí nos abre los perfiles creados, y elegimos el de la casa y desplegamos la flecha. Si bien al seleccionar calidad baja, la imagen tiene menos resolución, permite que otros dispositivos conectados, como computadoras y smart tv, puedan seguir navegando. Esto se debe hacer para cada perfil o usuario creado en el hogar.

¿Qué pasa con Youtube?

Esta plataforma seguramente tiene también programada la calidad automática, por lo tanto cuando ingresamos a un video vamos a la ruedita de configuración y en calidad elegimos 480. De esta manera al igual que Netflix, funcionará permitiendo que también en el resto de la casa haya internet. En el caso de haber una sola persona y utilizar un solo un dispositivo a la vez, no tiene sentido bajar calidad en reproducción y tildar calidad automática. En el caso que seamos varios en casa, en Configuración de Reproducción se debe colocar “baja” para conexiones de 3 Mb, y “media” para conexiones de 6 Mb. Solo marcar en “alta” para conexiones de 10 Mb. De esta manera se podrá navegar de manera normal.

La Play:

Quizás sea el dispositivo de mayor consumo de internet de la casa. Las descargas del archivo de actualización del sistema operativo en juegos son realmente pesadas y consumen muchos datos.

Lo más pesado (en relación al tráfico) son los juegos que pueden ser de hasta 100 GB.

Ejemplos: Call of Duty: Black Ops 3 – 101 GB; Call of Duty: Infinite Warfare – 95 GB; The Elder Scrolls Online – 86 GB; Doom – 75 GB; Battlefield 4 Premium Edition – 71 GB; GTA V – 65 GB; Uncharted 4 – 63 GB; Kingdom Hearts Hd 1.5+2.5 Remix – 56 GB; Destiny: The Collection – 55 GB; NBA 2K17 – 55 GB; y el popular FIFA 2020 que es de los más solicitados, rondan los 80 GB.

Si utilizamos la herramienta para calcular el tiempo de descarga, un juego de 100 GB de manera ininterrumpida, y usando todo el ancho de banda en la casa, tardaría no menos de un día y medio en descargarse.

Recomendamos que la Play Station se programe para que la actualización del sistema operativo sea desde la medianoche en adelante

“Por último, la tarea de administrar los recursos de ancho de banda en el hogar, requiere de seguir los pasos explicados. No obstante, hay quienes prefieren no hacer nada e instalan un dispositivo electrónico que se encargue de ello. Se trata de un router capaz de hacer control de ancho de banda. Esto permite que por programación se asigne una determinada velocidad máxima a cada dispositivo del hogar, y evita abusos de unos sobre otros. A modo de ejemplo, si un Smart TV desea ver Netflix en la calidad más alta UHD, este no podrá hacerlo, porque el router le limita a la velocidad más baja programada y ello evita el abuso y permite un uso compartido de internet entre todos. Ese tipo de aparatología la tenemos en Sintel y realmente da muy buenos resultados” concluyó Colavita.