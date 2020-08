26 de agosto de 1990 – En La Plata ganaba el “PINCHO” Castellano

Se corría en el semipermanente de La Plata, la “10ma. Vuelta de Los Hornos”, se corrieron 3 series, ganaron las preliminares Oscar Castellano la 1ra., Eduardo A. Marcos la 2da. y Osvaldo Morresi en la 3ra.

En la final desde el comienzo, el auto azul de Morresi, marcaba la diferencia con un auto muy veloz, que comenzó a escaparse en la punta , tanto del camino como en los relojes. Detrás del «Pato» marchaban Castellano, Satriano y Eduardo Marcos.

Roberto Mouras dejaba la carrera cumplidas tan solo 3 vueltas, desaparecía uno de los que en la previa era candidato. El dominio de Morresi no permitía discusión, el primer era del “Pato” , el Jhonny De Benedictus, no estaba convencido del predominio de Morresi y comenzó a escalar posiciones con la intención de dar pelea , pero el «pato» respondió y demostraba no tener intensiones de ceder la punta, el Necochense no podía aspirar a mas, que el 2do. puesto , Castellano veía de lejos a Morresi, casi cinco segundos separaban en el camino al puntero del auto naranja del campeón.

Pero en la vuelta nueve, el imprevisto, goma rota en el coche del “pato” se retrasar y pierde todas las chancees de ganar.

En ese momento la carrera cobró el interés de los aficionados, Castellano y De Benedictis pelean la punta, pero duro poco, cuatro vueltas mas tarde, un palier dejaba al de Necochea fuera de carrera y a Castellano saboreando una nueva victoria, a Satriano, lo tenía controlado, terminó a 21 segundos.

Eduardo Marcos completaba el podio, para alegría de la gente de Tres Arroyos y La Dulce. Osvaldo Morresi lograba entrar en el puesto trece sin perder la vuelta después de cambiar la goma , su esfuerzo fue reconocido con el fervoroso aplauso de parte del público tras su paso, y quedarse con el récord de vuelta, en 3m 32s 181/000 a 156km 93metros x hora.